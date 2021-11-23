У Білорусі випав сніг: мігранти роблять селфі та вперше грають у сніжки

Біженці пробують сніг на смак

Біля пункту пропуску Брузги на кордоні Польщі та Білорусі випав сніг – багато мігрантів побачили його вперше. Відео з кордону з'явилося в соцмережах.

На кадрах видно, як діти грають у сніжки, тоді як їхні батьки роблять фотографії на згадку та пробують сніг на смак.

До слова, Білорусь звітує про повернення на батьківщину сотні мігрантів.

Напередодні литовська поліція затримала двох українців за перевезення мігрантів.

Також Лукашенко відзначився новими погрозами на адресу Польщі та Євросоюзу (відео).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд країни розгляне можливість повного закриття кордонів із Білоруссю.

До слова, Польща показала, як 150 мігрантів проривали кордон з боку Білорусі (відео).

Нагадаємо, упродовж вихідних ситуація на білорусько-польському кордоні залишалася напруженою.

У неділю прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подякувала в Польщі за захист зовнішніх кордонів НАТО і ЄС та заявила про необхідність посилення санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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