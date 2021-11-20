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    Перевали Закарпаття припорошило першим снігом (фото)

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    Сніг випав на Ужоцькому, Латірському, Торунському та Яблуницькому перевалах - Перевали Закарпаття припорошило першим снігом (фото)
    Сніг випав на Ужоцькому, Латірському, Торунському та Яблуницькому перевалах
    фото: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

    Вісім одиниць техніки працює на чотирьох перевалах Закарпаття

    Перевали Закарпаття припорошило першим снігом. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.

    Вісім одиниць техніки працює на чотирьох перевалах Закарпаття. Вночі та під ранок на дорогах ожеледиця. Покриття дорожники обробляють протиожеледними матеріалами. ДТП та корків наразі не зафіксовано.

    Припорошило і снігом, яку прибрала техніка. Опади були на Ужоцькому, Латірському, Торунському та Яблуницькому перевалах.

    На даний час, проїзд по всіх перевалах забезпечений. Техніка знаходиться в режимі чергування.

    За даними закарпатських синоптиків на більшій частині території Закарпатської області, по м. Ужгород очікуються тумани видимістю 200-500 м, подекуди до 100 м. В горах місцями слабка ожеледь.

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    Теги: прогноз погоди Закарпаття Ужгород снігопад
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    Перевали Закарпаття припорошило першим снігом (фото)