Перевали Закарпаття припорошило першим снігом (фото)
Вісім одиниць техніки працює на чотирьох перевалах Закарпаття
Перевали Закарпаття припорошило першим снігом. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.
Вісім одиниць техніки працює на чотирьох перевалах Закарпаття. Вночі та під ранок на дорогах ожеледиця. Покриття дорожники обробляють протиожеледними матеріалами. ДТП та корків наразі не зафіксовано.
Припорошило і снігом, яку прибрала техніка. Опади були на Ужоцькому, Латірському, Торунському та Яблуницькому перевалах.
На даний час, проїзд по всіх перевалах забезпечений. Техніка знаходиться в режимі чергування.
За даними закарпатських синоптиків на більшій частині території Закарпатської області, по м. Ужгород очікуються тумани видимістю 200-500 м, подекуди до 100 м. В горах місцями слабка ожеледь.