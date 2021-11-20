Перевали Закарпаття припорошило першим снігом (фото)

Сніг випав на Ужоцькому, Латірському, Торунському та Яблуницькому перевалах

Вісім одиниць техніки працює на чотирьох перевалах Закарпаття

Перевали Закарпаття припорошило першим снігом. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.

Вісім одиниць техніки працює на чотирьох перевалах Закарпаття. Вночі та під ранок на дорогах ожеледиця. Покриття дорожники обробляють протиожеледними матеріалами. ДТП та корків наразі не зафіксовано.

Припорошило і снігом, яку прибрала техніка. Опади були на Ужоцькому, Латірському, Торунському та Яблуницькому перевалах.

На даний час, проїзд по всіх перевалах забезпечений. Техніка знаходиться в режимі чергування.

За даними закарпатських синоптиків на більшій частині території Закарпатської області, по м. Ужгород очікуються тумани видимістю 200-500 м, подекуди до 100 м. В горах місцями слабка ожеледь.

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