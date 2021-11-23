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    Мокрий сніг і сильний вітер: чим «потішить» погода 23 листопада

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    Сьогодні вдягайтеся тепліше і беріть з собою дощовики та парасольки - Мокрий сніг і сильний вітер: чим «потішить» погода 23 листопада
    Сьогодні вдягайтеся тепліше і беріть з собою дощовики та парасольки
    Фото Фотоподорожі Україною / Facebook

    В Україні у вівторок буде похмуро, холодно і подекуди з опадами

    Погода в Україні у вівторок, 23 листопада, буде прохолодною, у більшості регіонів пройде сніг і мокрий сніг із дощем. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с. Такі дані Укргідрометцентру.

    На півдні України у вівторок, 23 листопада, вдень пройде дощ, температура буде коливатися від +4 до +11, вночі похолодає до +2…+8.

    На сході також очікуються опади і вдень, і вночі – сніг і мокрий сніг із дощем. У денний час доби стовпчик термометра показуватиме від 0 до +4, вночі опуститься до +2…-3.

    У північних регіонах 23 листопада буде хмарно, вночі очікується сніг. У денні години +2…-2, у нічні від -2 до -7.

    На заході у більшості регіонів вдень буде хмарно, у Закарпатській області – хмарно з проясненнями. Вдень сніг і мокрий сніг – у Чернівецькій області, а вночі сніжитиме у всіх областях, місцями очікується дощ з мокрим снігом.

    У західних областях денна температура буде на рівні 0…+4, лише на Закарпатті +5…+7, вночі температура опуститься до +1…-4.

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    У центрі України вдень сніг, мокрий сніг і дощ очікуються у Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях, вночі синоптики прогнозують сніг і мокрий сніг в усіх областях. Стовпчик термометра показуватиме 0…+3, вночі опуститься до 0…-3.

    У Києві погода 23 листопада буде хмарною, вдень 0...+2, вночі можливий сніг і похолодання до -2…-4.

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    Теги: прогноз погоди вітер дощ
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    Мокрий сніг і сильний вітер: чим «потішить» погода 23 листопада