Мокрий сніг і сильний вітер: чим «потішить» погода 23 листопада

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В Україні у вівторок буде похмуро, холодно і подекуди з опадами

Погода в Україні у вівторок, 23 листопада, буде прохолодною, у більшості регіонів пройде сніг і мокрий сніг із дощем. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с. Такі дані Укргідрометцентру.

На півдні України у вівторок, 23 листопада, вдень пройде дощ, температура буде коливатися від +4 до +11, вночі похолодає до +2…+8.

На сході також очікуються опади і вдень, і вночі – сніг і мокрий сніг із дощем. У денний час доби стовпчик термометра показуватиме від 0 до +4, вночі опуститься до +2…-3.

У північних регіонах 23 листопада буде хмарно, вночі очікується сніг. У денні години +2…-2, у нічні від -2 до -7.

На заході у більшості регіонів вдень буде хмарно, у Закарпатській області – хмарно з проясненнями. Вдень сніг і мокрий сніг – у Чернівецькій області, а вночі сніжитиме у всіх областях, місцями очікується дощ з мокрим снігом.

У західних областях денна температура буде на рівні 0…+4, лише на Закарпатті +5…+7, вночі температура опуститься до +1…-4.

У центрі України вдень сніг, мокрий сніг і дощ очікуються у Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях, вночі синоптики прогнозують сніг і мокрий сніг в усіх областях. Стовпчик термометра показуватиме 0…+3, вночі опуститься до 0…-3.

У Києві погода 23 листопада буде хмарною, вдень 0...+2, вночі можливий сніг і похолодання до -2…-4.

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