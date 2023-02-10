Окупанти вдруге за добу вдарили по Хмельниччині

Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади

Під час повітряної тривоги російські загарбники знову атакували Хмельниччину. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гамалій.

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«За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили одну крилату ракету та один «Шахед». Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади», – йдеться в повідомленні.

Пожежа ліквідована. Постраждалих попередньо нема. Матеріальні збитки підраховуються.

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Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, в Україні досі триває масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

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Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.