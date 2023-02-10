Молдова підтвердила проліт російської ракети над країною

У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям

В міноборони Молдови підтвердили проліт російської ракети над країною. Там зазначили, що вона перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У контексті інформації про обліт ракетою повітряного простору Республіки Молдова Міністерство оборони повідомляє наступне: відповідальні структури установи о 10:18 виявили ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова над містом Мокра Придністровського регіону, а згодом над містом Косауці Сорокського району, прямуючи в бік України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, там зазначили, що міністерство оборони країни у співпраці з відповідальними структурами країни уважно стежить за ситуацією в регіоні та рішуче засуджує порушення повітряного простору Республіки Молдова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що нещодавно Молдова на засіданні ОБСЄ закликала РФ вивести війська зі своєї окупованої території – Придністров’я.

Як відомо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. Зазначимо, що це не перший випадок, коли російська ракета потрапляє на територію Молдови.

Зокрема співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Тоді це вже був третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

В Україні досі триває масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.