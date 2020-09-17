В Україні з початку цього року до в’язниць потрапив 21 державний зрадник – СБУ



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Загалом за матеріалами контррозвідки СБУ з початку 2020 року розпочато 221 кримінальне провадження

Загалом за матеріалами контррозвідки СБУ розпочала 52 кримінальних провадження за державну зраду

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України з початку 2020 року розпочато 221 кримінальне провадження. За результатами розслідувань було винесено судові вироки 73 особам, у тому числі 21 – за державну зраду. Про це повідомляє пресслужба СБУ на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що до 12 років позбавлення волі засуджено колишнього правоохоронця Олега Смородінова, який за завданням ФСБ здійснив вбивство начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора Івана Мамчура.

«Також за вчинення теракту у Маріуполі, внаслідок якого загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш, до 12 років позбавлення волі засуджено двох громадян України. Своє завдання вони отримали від представників контрольованого російськими спецслужбами так званого «ЦСО МДБ ДНР», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба СБУ інформує, що до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента ФСБ РФ, який у липні цього року планував підірвати ємності з аміаком на території ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот».

Ще за шпигунство засуджено до 10 років позбавлення волі громадянина КНР- професора Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії. Він збирав секретну інформацію з розробок об’єктів ОПК України.

Загалом з початку 2020 року за матеріалами контррозвідки Служба безпеки України розпочала 52 кримінальних провадження за державну зраду. Ще 27 проваджень відкрито стосовно створення терористичної групи чи організації, і по 2 – за диверсії, шпигунство і теракти.

У більшості випадків розслідування стосуються викритих агентів російських спецслужб, які виконували розвідувально-підривну роботу проти України.

Наприклад, державна зрада і теракт інкримінуються затриманому у квітні екскерівнику Центру спеціальних операцій «А» Валерію Шайтанову. Він перебував на агентурному зв’язку з полковником ФСБ РФ і передавав йому розвідувальну інформацію, в тому числі про операції в районі АТО/ООС.

Підозру про скоєння державної зради також повідомлено керівнику агентурної мережі ГУ Генштабу ЗС РФ. Колишнього українського військовослужбовця завербували, коли він перебував на окупованій Луганщині. А потім він та ще троє осіб збирали розвідувальну інформацію про військові об’єкти на Волині.

Крім того, СБУ запобігла передачі секретної технічної документації про вітчизняні військові розробки у ракетобудівній галузі. Мешканця Луганщини, який виявився агентом російської спецслужби, затримали під час спроби передачі даних представникам ФСБ.

Як повідомлялося, 17 вересня Рада виключила СБУ з переліку розвідувальних органів.