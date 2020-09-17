Російському реперу, який незаконно відвідував окупований Крим, дозволили в'їзд в Україну



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9 вересня 2017 року російський репер Василь Вакуленко (Баста) був оголошений в Україні персоною нон грата

Мінкульт дозволив в'їзд до України музиканту Василю Вакуленку, відомому як репер Баста

Російському музиканту Василю Вакуленку, відомому як репер Баста, дозволили в’їзд до України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«За поданням СБУ відповідним наказом Міністерства культури і інформаційної політики від 16 вересня Василя Вакуленка було виключено з переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків міністерство не наділено», – зазначили у відомстві.

Зазначається, що лист від СБУ про зняття з Вакуленка заборони в’їзду на територію України та виключення з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, надійшов до міністерства 31 серпня 2020 року.

Як повідомлялося, 9 вересня 2017 року російський репер Василь Вакуленко (Баста) був оголошений в Україні персоною нон грата, СБУ заборонила йому в'їзд терміном на три роки.

Репер Баста в 2015 році порушував встановлений порядок перетину державного кордону України під час поїздок до окупованого Криму, де він давав концерти.

Нагадаємо, співачка Глюкоза визнала Крим українським, але їй це не допомогло в'їхати до України.