В Україні збільшився дефіцит електроенергії, – «Укренерго»

Аварійно-відновлювальні роботи енергосистеми тривають по всій Україні

Обсяги споживання електроенергії в Україні станом на ранок неділі, 18 грудня, збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Про це повідомило «Укренерго».

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«Станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми. Атомні станції вийшли на планову потужність. Виняток – окупована Запорізька АЕС продовжує знаходитись в режимі зупинки блоків», – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, порівняно із 17 грудня в Україні збільшилися обсяги споживання електроенергії. Причина – пошкодження енергооб’єктів після чергового обстрілу і зниження температури.

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Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні у високовольтних і розподільчих мережах, а також на електростанціях. Однак посилення морозів і сильний вітер ускладнюють ремонтні роботи.

Усім обленерго доведено ліміти споживання. У разі їх перевищення можуть застосувати аварійні відключення, додали в «Укренерго».

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.

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Крім того, внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.