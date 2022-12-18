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В Україні збільшився дефіцит електроенергії, – «Укренерго»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Україні збільшився дефіцит електроенергії, – «Укренерго»
АЕС вийшли на планову потужність, проте дефіцит електроенергії зріс
фото з відкритих джерел

Аварійно-відновлювальні роботи енергосистеми тривають по всій Україні

Обсяги споживання електроенергії в Україні станом на ранок неділі, 18 грудня, збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Про це повідомило «Укренерго».

«Станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми. Атомні станції вийшли на планову потужність. Виняток – окупована Запорізька АЕС продовжує знаходитись в режимі зупинки блоків», – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, порівняно із 17 грудня в Україні збільшилися обсяги споживання електроенергії. Причина –  пошкодження енергооб’єктів після чергового обстрілу і зниження температури.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні у високовольтних і розподільчих мережах, а також на електростанціях. Однак посилення морозів і сильний вітер ускладнюють ремонтні роботи.

Усім обленерго доведено ліміти споживання. У разі їх перевищення можуть застосувати аварійні відключення, додали в «Укренерго».

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. 

Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації. 

Крім того, внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. 

Теги: Укренерго вітер

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