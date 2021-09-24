В Україні з'явилася ще одна Дерибасівська вулиця (документ)

Рішення про перейменування вулиці Чапаєва на Дерибасівську у с.Бузьке прийняли ще в липні

Раніше вулиця називалася Чапаєва

У селі на Миколаївщині вулицю перейменували на честь першого градоначальника Одеси. Тепер у селі Бузьке, Вознесенського району Миколаївської області, є своя вулиця – Дерибасівська.

Відповідне рішення ухвалили на сесії Бузької сільської рада. Вулицю перейменували відповідно до статті 37.25 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою надання історичної назви вулиці. Раніше вулиця називалася Чапаєва.

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