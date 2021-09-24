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    Події в Україні

    В Україні з'явилася ще одна Дерибасівська вулиця (документ)

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    Рішення про перейменування вулиці Чапаєва на Дерибасівську у с.Бузьке прийняли ще в липні - В Україні з'явилася ще одна Дерибасівська вулиця (документ)
    Рішення про перейменування вулиці Чапаєва на Дерибасівську у с.Бузьке прийняли ще в липні
    Фото з відкритих джерел

    Раніше вулиця називалася Чапаєва

    У селі на Миколаївщині вулицю перейменували на честь першого градоначальника Одеси. Тепер у селі Бузьке, Вознесенського району Миколаївської області, є своя вулиця – Дерибасівська.

    Відповідне рішення ухвалили на сесії Бузької сільської рада. Вулицю перейменували відповідно до статті 37.25 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою надання історичної назви вулиці. Раніше вулиця називалася Чапаєва.

    Нагадаємо, у Кіровоградській області демонтували останній пам'ятник Володимиру Леніну. Сталося це в селі Бандурове Гайворонської громади Голованівського району.

    Тим часом, влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу. На водонапірній вежі в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області ще з радянських часів залишилися два зображення з мозаїки радянських диктаторів Леніна та Сталіна.

    Нагадаємо, у червні суд втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на Жукова у Харкові.

    Теги: суд Миколаївщина самоврядування вулиця влада
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    В Україні з'явилася ще одна Дерибасівська вулиця (документ)