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    На Кіровоградщині «впав» останній Ленін

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    Декомунізація й досі триває - На Кіровоградщині «впав» останній Ленін
    Декомунізація й досі триває

    Кіровоградщина схоже позбулася останнього пам'ятника комуністичного вождя

    У Кіровоградській області демонтували останній пам'ятник Володимиру Леніну. Сталося це в селі Бандурове Гайворонської громади Голованівського району.

    Пам'ятник зроблений з бетону, оббитий латунними листками. Його висота 2,5 метри, вага пів тонни. Демонтаж виконали працівники комунальної служби Гайворонської міської ради. Майстер підприємства «Гайворонський комунальник» Микола Годованець розповів, що пам'ятник зняли легко, бо він не був закріплений.

    «За нашими даними це останній пам'ятник Леніну у нашій області. Тепер треба виконати юридичну декомунізацію, тобто перейменувати вулицю Леніна, на якій власне і стояв цей пам'ятник», сказав кропивничанин Дмитро Завражний.

    Нагадаємо, останній пам'ятник радянському диктатору Володимиру Леніну демонтовано на Хмельниччині у селі Пишки.

    Тим часом, влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу. На водонапірній вежі в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області ще з радянських часів залишилися два зображення з мозаїки радянських диктаторів Леніна та Сталіна.

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    Теги: декомунізація Кіровоградщина пам'ятник
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    На Кіровоградщині «впав» останній Ленін