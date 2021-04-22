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    Влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу (фото)

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    З радянських часів&nbsp;обличчя диктаторів Леніна і Сталіна &laquo;прикрашають&raquo; вежу на Чернігівщині&nbsp; - Влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу (фото)
    З радянських часів обличчя диктаторів Леніна і Сталіна «прикрашають» вежу на Чернігівщині 
    Фото: gorod.cn.ua

    Декілька років керівництво Українського інституту національної пам’яті веде перемовини з очільниками міста, щоб прибрати зображення «червоних вождів»

    На водонапірній вежі в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області ще з радянських часів залишились два зображення з мозаїки радянських диктаторів Леніна і Сталіна. Вже декілька років керівництво Українського інституту національної пам’яті веде перемовини з очільниками міста – колишнім та нинішньою про те, аби демонтувати з цієї споруди зазначенні зображення, пише портал Чернігова.

    Український інститут національної пам’яті посилається на вимоги закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

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    Влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу (фото)
    Влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу (фото)
    Влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу (фото)
    Влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу (фото)

    З 2018 року місцева поліція та прокуратура за зверненням Українського інституту національної пам’яті розпочала кримінальне провадження за фактом пропаганди символіки комуністичного тоталітарного режиму. Слідство затяглося аж до смерті Новгород-Сіверського міського голови Олега Бондаренка 29 жовтня 2020 року від Covid-19. Провадження було припинено за фактом його смерті.

    Колишній керівник міста у своєму інтерв'ю BBC казав, що перемістити портрети в музей без ушкодження самої вежі та мозаїки неможливо.

    До слова, днями у міській раді Харкова вшанували радянського вождя. Поліція почала перевірку.

    У квітні на Хмельниччині демонтували останній в області пам'ятник Леніну. На Хмельниччині залишилося ще одне зображення Леніна у публічному просторі. Це макет ордена Леніна у селі Слобідка - Рахнівська на стелі місцевого аграрного підприємства, яка розташована на трасі між Хмельницьким і Кам'янець-Подільським.

    Зазначимо, що у січні повідомлялося, що в Україні повалили останнього Леніна. Пам'ятник «червоному вождю» було знесено у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області. Тоді активісти заявили, що це був останній в Україні пам'ятник червоному окупанту Леніну, за винятком окупованих територій та музеїв чи заводів. Однак, виявляється, що по селах ще можна знайти монументи радянському вождю.

    Зауважимо, що в Україні діє закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки». Він передбачає наступне:

    • На всій території країни заборонено виготовляти, поширювати, а також публічно використовувати символіку комуністичного режиму.
    • Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

    Перший пам'ятник радянському вождеві Володимирові Леніну в Україні повалили 8 грудня 2013 року в Києві під час Революції гідності. Це і призвело до хвилі ленінопаду по всій Україні.

    В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.

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    Теги: історія декомунізація Чернігівщина закон музей активісти СРСР поліція
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