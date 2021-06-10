Суд втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на Жукова у Харкові

На честь Петра Григоренка проспект був перейменований згідно із законом про декомунізацію

На честь Петра Григоренка проспект був перейменований згідно із законом про декомунізацію

Рішення ще можна оскаржити

Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Про це йдеться у рішенні суду.

Таке рішення суд ухвалив після звернень харківських організацій партій «Європейська солідарність» і «Свобода», а також депутатів Харківської міськради Ігоря Черняка та Дмитра Булаха.

Загалом суд частково задовольнив скарги позивачів. Проте, як пояснив Черняк «Суспільному», перейменування стосувалося тільки першого пункту рішення, а решта мали технічний характер.

Тепер у сторін є 30 днів на апеляцію.

«Маршал Жуков завів харківську владу в черговий котел. Суд скасував вже третє рішення міськради про перейменування проспекту на його честь. Стабільний маршал «пабєди», – написав у фейсбуці адвокат Володимир Рисенко.

Нагадаємо, міська рада Харкова вкотре відновила назву проспекту маршала Жукова 24 лютого.

Тоді мерія також заявила про намір звернутися до судових інстанцій і оскаржити попередні судові рішення про правомірність ухвалення міськрадою рішень про відновлення назви об’єкта топоніміки «проспект маршала Жукова».

Проспект був перейменований на честь генерала і дисидента Петра Григоренка в процесі декомунізації 2016 року рішенням Харківської обласної державної адміністрації. Проте міськрада прагне повернути проспектові ім’я Георгія Жукова, якого вважають одним із найкривавіших полководців часів Другої світової війни і ненависником України.

У травні в.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті буде стояти пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, і міський проспект і надалі носитиме його ім'я.