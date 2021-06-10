Суд втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на Жукова у Харкові
Рішення ще можна оскаржити
Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Про це йдеться у рішенні суду.
Таке рішення суд ухвалив після звернень харківських організацій партій «Європейська солідарність» і «Свобода», а також депутатів Харківської міськради Ігоря Черняка та Дмитра Булаха.
Загалом суд частково задовольнив скарги позивачів. Проте, як пояснив Черняк «Суспільному», перейменування стосувалося тільки першого пункту рішення, а решта мали технічний характер.
Тепер у сторін є 30 днів на апеляцію.
«Маршал Жуков завів харківську владу в черговий котел. Суд скасував вже третє рішення міськради про перейменування проспекту на його честь. Стабільний маршал «пабєди», – написав у фейсбуці адвокат Володимир Рисенко.
Нагадаємо, міська рада Харкова вкотре відновила назву проспекту маршала Жукова 24 лютого.
Тоді мерія також заявила про намір звернутися до судових інстанцій і оскаржити попередні судові рішення про правомірність ухвалення міськрадою рішень про відновлення назви об’єкта топоніміки «проспект маршала Жукова».
Проспект був перейменований на честь генерала і дисидента Петра Григоренка в процесі декомунізації 2016 року рішенням Харківської обласної державної адміністрації. Проте міськрада прагне повернути проспектові ім’я Георгія Жукова, якого вважають одним із найкривавіших полководців часів Другої світової війни і ненависником України.
У травні в.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті буде стояти пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, і міський проспект і надалі носитиме його ім'я.