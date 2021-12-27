В Україну йдуть сильні снігопади. Водіїв попередили про небезпеку

У вівторок на територію нашої держави увірветься південний циклон

Завтра, 28-го грудня, у центральних областях очікуються дуже складні погодні умови – сильний сніг, хуртовини, снігові замети. В Україну у вівторок увірветься південний циклон. Також негода торкнеться західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.

«Відповідно, на дорогах водіям буде непереливки – тому, якщо ніяк не можна відкласти завтрашні поїздки цими регіонами, будьте дуже уважними і перевірте машину на наявність всіх необхідних речей, які можуть знадобитися при нестандартній ситуації», – застерегла Наталка Діденко.

У північних областях сніг ймовірний, але чи дістане туди циклон – невідомо.

На дорогах залишається ожеледиця, попереджає синоптик.

Також, за інформацією Діденко, морози в Україні домінуватимуть, лише на Півдні очікується плюсова температура повітря.

«У Києві завтра – хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Циклон вкупі із бурхливою катавасією піде південніше столиці. Морози поки втримуються, вночі в Києві -8-10, вдень близько -5 градусів», – ідеться у повідомленні.

Що ж до прогнозу на Новий Рік, то Наталка Діденко радить «підготувати святкові парасольки». 31 грудня – 1 січня очікується відлига і висока, з «плюсами», температура повітря, часом дощ та мокрий сніг.

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 27 грудня, буде морозною та сніжною. Максимальна температура повітря становитиме всього +1 градус. Натомість вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -14 градусів.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде погода на Новий рік. У святкові дні очікуються морози від -6°C до -15°C.

Раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців: прогноз від кліматологині.

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