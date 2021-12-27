Не дорахувався подарунків. Киянин поскаржився на «Нову пошту» (фото)

Коробка посилки була пошкоджена, а із подарунка зникли речі

Українці вчергове скаржаться на роботу «Нової пошти». Так, у неприємну ситуацію перед святами втрапив киянин Олександр Соколік у Києві. Чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook, що забрав посилку з подарунком від своїх колег. Вже вдома помітив, що коробка трохи пошкоджена та заклеєна скотчем, однак не надав цьому факту особливої уваги. Пізніше ж, коли витягнув із пакунка сам подарунок, виявилося, що упакування порізане.

«Довелося розпакувати новорічний презент за 5 днів до самої дати святкування. Ну, і що думаєте? Із самого пакунку зникли зимові рукавички та шарф. Звичайно, вже немає сенсу йти і сваритися, бо по суті це пошкодження я виявив вдома, і довести щось нереально», – написав Олександр Соколік.

Чоловік також порадив клієнтам «Нової пошти» бут уважнішими. Водночас представник компанії відповів у коментарях до публікації.

«Добрий вечір, Олександре! Ситуація дійсно жахлива, та в жодному випадку не характеризує нашу компанію в цілому.Чи не могли б Ви написати нам сюди також номер накладної, аби ми могли долучитися до наших колег у вирішенні питання?», – сказано у коментарі.

У відповідь Олександр Соколік надав необхідну інформацію.

Раніше один із клієнтів «Нової пошти» поскаржився на втрату цінної посилки вартістю 180 тис. грн та відсутність допомоги зі сторони працівників пошти у пошуках втраченого.

Нагадаємо, історія, як пенсіонер після інфаркту тягнув замість кур’єра «Нової пошти» на п’ятий поверх холодильник, отримала несподівану розв’язку.

Нагадаємо, в Україні діє нова шахрайська компанія, яка проводиться від імені «Нової пошти». Як повідомили представники компанії, шахраї від імені поштового оператора розповсюджують в месенджерах інформацію про нібито акцію, в якій можна виграти гроші.

Нагадаємо, «Нова пошта» зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines.

Раніше повідомлялося, що у «Нової пошти» хочуть відібрати популярну функцію.

Як відомо, з 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень. Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою, держава збирається ретельніше відстежувати, що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.



