  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліцейський поранив ув’язненого, коли той тікав із одеського слідчого ізолятора

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Працівник внутрішньої служби попередив про застосування вогнепальної зброї, але втікач усе одно не зупинився - Поліцейський поранив ув’язненого, коли той тікав із одеського слідчого ізолятора
    Працівник внутрішньої служби попередив про застосування вогнепальної зброї, але втікач усе одно не зупинився
    фото з відкритих джерел

    Правоохоронець вистрелив спершу у повітря, а потім – у ногу утікача

    В Одесі вранці в неділю, 26 грудня, поліцейський підстрелив 34-річного ув’язненого під час спроби втечі зі слідчого ізолятора. Втекти намагався 34-річний уродженець Харківщини, який перебував під вартою за підозрою у скоєнні злочину, пов’язаного з наркотиками.

    «Виявивши втікача, працівник внутрішньої служби попередив про застосування вогнепальної зброї в рамках закону України «Про Національну поліцію» та потрапив у повітря, однак чоловік на законні вимоги не реагував. Тоді постовий здійснив постріл у бік зловмисника, поранивши його в ногу. Правопорушнику викликали «швидку», його доставлено до лікарні», – повідомила одеська поліція.

    За фактом замаху на втечу з-під варти розпочато досудове розслідування, у рамках якого правоохоронці встановлюють всі обставини події. Правопорушнику загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення за статтею «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» ККУ.

    Також розпочато службове розслідування, в рамках якого буде надано правову оцінку діям постового. За цим фактом працівники Державного бюро розслідувань Одеської області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею ККУ «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо воно супроводжувалося застосуванням зброї».

    Раніше нетвереза жінка в Одесі протаранила головою трамвай. Вона отримала травму. Її доставили до медичного закладу.

    Раніше одеситка під наркотиками викрала яхту та протаранила бетонну огорожу.

    Читайте також: В Одесі приготували різдвяний пиріг вагою 92 кг: встановлено національний рекорд


    Теги: втеча рекорд розслідування поліція жінка чоловік повітря час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліцейський поранив ув’язненого, коли той тікав із одеського слідчого ізолятора