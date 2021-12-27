Морозно та зі снігом: прогноз погоди на 27 грудня

У останній понеділок 2021 року погода буде бадьорити українців морозом та подекуди – сонечком

Погода в Україні у понеділок, 27 грудня, буде морозною та сніжною. Максимальна температура повітря становитиме всього +1 градус. Натомість вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -14 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

Найхолодніше буде на сході. У Харківській, Луганській та Донецькій областях прогнозують -6...-8 градусів. Вночі попереджають про люті морози – -12...-14.

У центрі позначки на термометрах показуватимуть -3...-5 градусів. На півночі, зокрема, на Київщині та Житомирщині -4….-6. Морози будуть і в західних регіонах – від -2 до -5. Уночі похолодає до -11…-13.

Найтепліше – на сході. Щоправда, «мінусова» температура буде і там. Лише в Одеській області можна очікувати +1.

До слова, на заході та сході пориви вітру сягатимуть 5-10 метрів за секунду. В інших регіонах вітер буде слабшим – 3-8 метрів за секунду.

У понеділок у північних та частині центральних областях буде хмарно, але без опадів. Сухо буде також на Волині й Рівненщині.

Натомість в інших областях сніжитиме і вдень, і вночі. Лише у Криму обіцяють мокрий сніг.

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