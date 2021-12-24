Морози в Києві. Пункти обігріву вже врятували дві сотні людей

Пункти обігріву в Києві функціонують на час ускладнення погодних умов

Станом на ранок 24 грудня, за чотири доби ускладнених погодних умов, пунктами обігріву в Києві скористалися 196 людей. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки.

Так, пункти обігріву відвідали:

у Печерському районі – 24 особи,

Солом’янському районі – 22,

Деснянському – 3,

Оболонському – 3,

Шевченківському – 3,

Дніпровському – 14,

Подільському – 1,

Святошинському – 1.

У приміщеннях люди могли зігратися, випити гарячого чаю, скористатися теплим одягом, а в деяких – отримати першу домедичну допомогу.

Пункти обігріву в Києві функціонуватимуть і надалі на час ускладнення погодних умов.

Як відомо, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

Усього у столиці працює 44 стаціонарні «Пункти обігріву населення». У цілодобовому режимі – 11, із яких 4 – якщо температура повітря нижча за -10 та на період ускладнення погодних умов (сильних морозів).

Також нагадуємо, що в посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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