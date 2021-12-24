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    Морози в Києві. Пункти обігріву вже врятували дві сотні людей

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    У Києві працюють 44 стаціонарні пункти обігріву - Морози в Києві. Пункти обігріву вже врятували дві сотні людей
    У Києві працюють 44 стаціонарні пункти обігріву
    фото: Департамент муніципальної безпеки

    Пункти обігріву в Києві функціонують на час ускладнення погодних умов

    Станом на ранок 24 грудня, за чотири доби ускладнених погодних умов, пунктами обігріву в Києві скористалися 196 людей. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки.

    Так, пункти обігріву відвідали:

    • у Печерському районі – 24 особи,
    • Солом’янському районі – 22,
    • Деснянському – 3,
    • Оболонському – 3,
    • Шевченківському – 3,
    • Дніпровському – 14,
    • Подільському – 1,
    • Святошинському – 1.

    У приміщеннях люди могли зігратися, випити гарячого чаю, скористатися теплим одягом, а в деяких – отримати першу домедичну допомогу.

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    Морози в Києві. Пункти обігріву вже врятували дві сотні людей
    Морози в Києві. Пункти обігріву вже врятували дві сотні людей
    Морози в Києві. Пункти обігріву вже врятували дві сотні людей
    фото: Департамент муніципальної безпеки

    Пункти обігріву в Києві функціонуватимуть і надалі на час ускладнення погодних умов.

    Як відомо, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

    Усього у столиці працює 44 стаціонарні «Пункти обігріву населення». У цілодобовому режимі – 11, із яких 4 – якщо температура повітря нижча за -10 та на період ускладнення погодних умов (сильних морозів).

    Також нагадуємо, що в посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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    Теги: прогноз погоди Київ кияни населення
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    Морози в Києві. Пункти обігріву вже врятували дві сотні людей