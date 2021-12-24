Морози в Києві. Пункти обігріву вже врятували дві сотні людей
Пункти обігріву в Києві функціонують на час ускладнення погодних умов
Станом на ранок 24 грудня, за чотири доби ускладнених погодних умов, пунктами обігріву в Києві скористалися 196 людей. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки.
Так, пункти обігріву відвідали:
- у Печерському районі – 24 особи,
- Солом’янському районі – 22,
- Деснянському – 3,
- Оболонському – 3,
- Шевченківському – 3,
- Дніпровському – 14,
- Подільському – 1,
- Святошинському – 1.
У приміщеннях люди могли зігратися, випити гарячого чаю, скористатися теплим одягом, а в деяких – отримати першу домедичну допомогу.
Пункти обігріву в Києві функціонуватимуть і надалі на час ускладнення погодних умов.
Як відомо, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.
Усього у столиці працює 44 стаціонарні «Пункти обігріву населення». У цілодобовому режимі – 11, із яких 4 – якщо температура повітря нижча за -10 та на період ускладнення погодних умов (сильних морозів).
Також нагадуємо, що в посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.