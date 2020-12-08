В уряді попередили про «жорсткі вимоги» дотримання нового карантину

Уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус

Поки Кабінет міністрів не визначився, які обмеження діятимуть під час жорсткого карантину

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що карантин в Україні не буде дуже жорстким, але нових обмежень потрібно буде «жорстко дотримуватися».

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

Поки Кабінет міністрів не визначився, які обмеження діятимуть під час жорсткого карантину, за словами Мокана, до середи профільні міністерства надають уряду пропозиції. Проєкт документу мають підготувати до середи, 9 грудня.

«Буде одна відмінність від попередніх карантинів. Мова не йде про дуже жорсткі обмеження (зупинка транспорту, авіасполучення)... але буде вимога їх жорсткого дотримання», – сказав Мокан.

Раніше у МОЗ розповіли, які обмеження можуть запровадити при посиленні карантину. Зокрема вони стосуватимуться роботи кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування, які працюватимуть на виніс чи за доставкою.

Наразі уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова про посилення обмежень, а не повний локдаун.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.