Швеція запроваджує жорсткий карантин

Кількість смертей від Covid-19 у Швеції перевищила 7 000 осіб, тоді як у її найближчих сусідів ці цифри значно менші

У Швеції вирішили ввести локдаун після безрезультатних карантинних рекомендацій населенню.

Про це у понеділок повідомляє WSJ.

Уряд прийняв таке рішення через значне збільшення кількості хворих на Covid-19, а також зростання кількості госпіталізацій і смертей.

Тепер у країні заборонені масові зібрання – збиратися в групи більше восьми осіб не дозволено. Це спричинило за собою закриття кінотеатрів і розважальних установ. Також уряд обмежив продаж алкоголю – його заборонено продавати після 22:00.

Відзначимо, що у Швеції також вирішили закрити школи.

Як відомо, кількість смертей від Covid-19 у Швеції перевищила 7 000 осіб, тоді як у її найближчих сусідів ці цифри значно менші: у Данії – менше 900, у Норвегії – менше 400, у Фінляндії – менше 450. На відміну від сусідів, шведи при першій хвилі коронавірусу не вводили жорсткі обмеження.

Раніше повідомлялося, що Швеція очікує другу хвилю коронавірусу вже у середині грудня.

Нагадаємо, що принц і принцеса Швеції захворіли на Covid-19.

Зазначимо, що Литва продовжила карантин до 17 грудня.

Також Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.