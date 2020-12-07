Швеція запроваджує жорсткий карантин
Шведи при першій хвилі коронавірусу не вводили жорсткі обмеження
Кількість смертей від Covid-19 у Швеції перевищила 7 000 осіб, тоді як у її найближчих сусідів ці цифри значно менші
У Швеції вирішили ввести локдаун після безрезультатних карантинних рекомендацій населенню.
Про це у понеділок повідомляє WSJ.
Уряд прийняв таке рішення через значне збільшення кількості хворих на Covid-19, а також зростання кількості госпіталізацій і смертей.
Тепер у країні заборонені масові зібрання – збиратися в групи більше восьми осіб не дозволено. Це спричинило за собою закриття кінотеатрів і розважальних установ. Також уряд обмежив продаж алкоголю – його заборонено продавати після 22:00.
Відзначимо, що у Швеції також вирішили закрити школи.
Як відомо, кількість смертей від Covid-19 у Швеції перевищила 7 000 осіб, тоді як у її найближчих сусідів ці цифри значно менші: у Данії – менше 900, у Норвегії – менше 400, у Фінляндії – менше 450. На відміну від сусідів, шведи при першій хвилі коронавірусу не вводили жорсткі обмеження.
Раніше повідомлялося, що Швеція очікує другу хвилю коронавірусу вже у середині грудня.
Нагадаємо, що принц і принцеса Швеції захворіли на Covid-19.
Зазначимо, що Литва продовжила карантин до 17 грудня.