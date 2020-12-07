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    У світі

    Швеція запроваджує жорсткий карантин

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    <p>Шведи при першій хвилі коронавірусу не вводили жорсткі обмеження</p> - Швеція запроваджує жорсткий карантин

    Шведи при першій хвилі коронавірусу не вводили жорсткі обмеження

    Кількість смертей від Covid-19 у Швеції перевищила 7 000 осіб, тоді як у її найближчих сусідів ці цифри значно менші

    У Швеції вирішили ввести локдаун після безрезультатних карантинних рекомендацій населенню.

    Про це у понеділок повідомляє WSJ.

    Уряд прийняв таке рішення через значне збільшення кількості хворих на Covid-19, а також зростання кількості госпіталізацій і смертей.

    Тепер у країні заборонені масові зібрання – збиратися в групи більше восьми осіб не дозволено. Це спричинило за собою закриття кінотеатрів і розважальних установ. Також уряд обмежив продаж алкоголю – його заборонено продавати після 22:00.

    Відзначимо, що у Швеції також вирішили закрити школи.

    Як відомо, кількість смертей від Covid-19 у Швеції перевищила 7 000 осіб, тоді як у її найближчих сусідів ці цифри значно менші: у Данії – менше 900, у Норвегії – менше 400, у Фінляндії – менше 450. На відміну від сусідів, шведи при першій хвилі коронавірусу не вводили жорсткі обмеження.

    Раніше повідомлялося, що Швеція очікує другу хвилю коронавірусу вже у середині грудня.

    Нагадаємо, що принц і принцеса Швеції захворіли на Covid-19.

    Зазначимо, що Литва продовжила карантин до 17 грудня.

    Також Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

    Теги: Швеція школа карантин уряд коронавірус
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