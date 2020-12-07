Затяжний карантин сприяє запоям – вчені

Стрес від перебування вдома, посилений пандемією коронавірусу, збільшує споживання алкоголю

Вчені з Університету Техасу виявили, що стрес, викликаний ситуацією з пандемією, впливає на споживання алкоголю і збільшує ймовірність запоїв серед жителів США, які страждають алкогольною залежністю. Дослідження було опубліковане в журналі American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

Під час дослідження було проведено онлайн-опитування серед 1982 осіб старше 18 років, з них 69% склали жінки і 31% - чоловіки. Воно тривало з середини березня до середини квітня 2020 року.

У цілому про запої під час пандемії коронавірусу повідомили 34% відсотки вибірки. При цьому п'янички збільшили споживання алкоголю (60%). Серед осіб, що не пиячать, цей показник нижчий (28%).

Після поправки на соціально-демографічні характеристики на кожен тиждень збільшення часу, проведеного вдома під час пандемії, імовірність запою збільшувалася.

Крім того, у п'яниць з попереднім діагнозом «депресія» і очевидними симптомами депресії потреба в підвищеному споживанні алкоголю зростала.

Таким чином вчені підтвердили, що збільшення часу, проведеного вдома, є фактором життєвого стресу, який впливає на вживання алкоголю. І пандемія коронавірусу посилила цей процес.

Між іншим, раніше вчені визначили нешкідливу дозу алкоголю на час карантину. Вони порекомендували вживати не більше 112 грамів спирту на тиждень - в перерахунку на звичні напої це становить приблизно сім келихів пива або 50-грамових стопок міцних напоїв.

Раніше медики назвали звички, що знижують імунітет. І алкоголь, і сигарети маю властивість деактивувати імунні клітини. У сезон зростання інфекцій лікарі настійно рекомендують прагнути до зниження споживаної кількості спиртного і тютюну і тим більше не вживати їх разом – таке поєднання завдає по-справжньому руйнівний удар по імунітету.

Крім того, вчені знайшли спосіб, як швидко вивести з організму алкоголь. Науковці створили спеціальний пристрій. «Прилад розміром як портфель, містить маску, трубки, клапани та резервуар зі стиснутим вуглекислим газом. Його принцип роботи в тому, що він залучає легені у видиханні алкоголю», – йдеться у повідромленні.

У ВООЗ кажуть, що у світі від отруєння алкоголем щороку помирають 3 млн людей, що становить 5,3% від усіх смертей.