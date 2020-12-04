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    Зеленський повідомив, коли буде введений локдаун

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    МОЗ отримали запевнив, що ситуація у лікарнях контрольована, - поінформував Зеленський - Зеленський повідомив, коли буде введений локдаун
    МОЗ отримали запевнив, що ситуація у лікарнях контрольована, - поінформував Зеленський

    У січні 2021 року уникнути локдауну, ймовірно, не вдасться, ─ наголосив президент

    Президент Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року локдаун в Україні не запроваджуватимуть, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться. Про це глава держави повідомив у своєму відеоблозі.

    Зеленський зазначив, що жорсткий карантин у грудні Україні наразі не потрібен.

    За його словами, влада заважила всі «за» і «проти», ознайомилась з прогнозами і порадилась з представниками місцевих влад.

    «Також від МОЗ отримали запевнення, що ситуація у лікарнях контрольована», ─ наголосив президент.

    Зеленський повідомив, що рекомендував прем’єру не оголошувати локдаун у грудні. 

    Нагадаємо, Кабмін оприлюднить повний перелік обмежень 9 грудня.

    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. 

    3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний. 

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

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    Теги: Володимир Зеленський президент карантин влада коронавірус
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