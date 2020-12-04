Зеленський повідомив, коли буде введений локдаун

МОЗ отримали запевнив, що ситуація у лікарнях контрольована, - поінформував Зеленський

У січні 2021 року уникнути локдауну, ймовірно, не вдасться, ─ наголосив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року локдаун в Україні не запроваджуватимуть, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться. Про це глава держави повідомив у своєму відеоблозі.

Зеленський зазначив, що жорсткий карантин у грудні Україні наразі не потрібен.

За його словами, влада заважила всі «за» і «проти», ознайомилась з прогнозами і порадилась з представниками місцевих влад.

«Також від МОЗ отримали запевнення, що ситуація у лікарнях контрольована», ─ наголосив президент.

Зеленський повідомив, що рекомендував прем’єру не оголошувати локдаун у грудні.

Нагадаємо, Кабмін оприлюднить повний перелік обмежень 9 грудня.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня.

3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

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