У Польщі в масштабній аварії з військовою технікою загорілися танки (відео)

Зіштовхнулися два евакуатори і платформи, які перевозили бойові танки

Обставини масштабної ДТП з’ясовує військова поліція

Масштабна ДТП за участю військової техніки сталася на польській трасі поблизу Щецина.

Про це пише місцеве видання Wszczecinie.

За словами журналістів, у суботу, 19 червня, у Польщі зіткнулися два евакуатори і платформи, які перевозили бойові танки Т-72М1.

Після зіткнення сталася пожежа, через яку загорілася бойова техніка.

На опублікованих відео чутно, як після ДТП прогриміло кілька вибухів. Правоохоронці та рятувальники, які прибули на місце НП, попередили, що так горіли шини, оскільки бойова техніка була без боєприпасів.

«У результаті цього інциденту рух в сторону кордону було заблоковано на автомагістралі. Після того як пожежу ліквідували і емоції вляглися, водії двох вантажівок вирішили поїхати в лікарню на діагностику», – пише видання Interia, яке цитує представника пожежної команди в Щецині Францішека Голинського.

Обставини масштабної ДТП з’ясовує військова поліція. За попередніми даними, один з причепів, який їхав попереду, різко загальмував, інший наїхав на нього, що призвело до зіткнення та пожежі.

Нагадаємо, 19 червня, столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на бульварі Дружби народів. Водій автомобіля здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.

Як повідомлялося, у ніч з 18 на 19 червня 2021 року на проспекті Бажана, що у місті Києві, під колесами вантажного автомобіля DAF жахливо загинула подружня пара. Чоловік та жінка побігли через восьмисмугову проїзну частину з відбійником посередині.