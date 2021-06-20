У Флориді напали на учасників гей-параду, одна людина загинула

Людина загинула після наїзду пікапа на учасників гей-параду в США

На колону, яка рухалася з сусіднього міста Уілтон-Менорс, наїхав білий пікап

У Флориді, в місті Форт-Лодердейл, на учасників гей-параду здійснили напад на машині, повідомляє газета Miami Herald.

На колону, яка рухалася з сусіднього міста Уілтон-Менорс, наїхав білий пікап.

Член Палати представників Конгресу США Деббі Вассерман-Шульц, яка брала участь в параді, розповіла, що машина проїхала менше ніж в метрі від неї.

Breaking: A person has died after a truck hit two people at the Stonewall Pride Parade in Wilton Manors, Florida. The Fort Lauderdale mayor says that the incident was a ‘terrorist attack’ against the LGBT community. pic.twitter.com/Gk5p7aOnsg — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 20, 2021

Одного з постраждалих доставили в лікарню, він знаходиться в критичному стані. Ще одна людина загинула.

У мерії Форт-Лодердейл назвали інцидент «терористичною атакою проти ЛГБТ-спільноти», проте в поліції від коментарів відмовилися. Проте, правоохоронці уточнили, що водій пікапа був затриманий.

Нагадаємо, прем’єр Британії створив нову посаду – спецпредставник з прав ЛГБТ.

Як повідомлялося, «Приватбанк» випустив дизайн карт на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Читайте також: