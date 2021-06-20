  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Флориді напали на учасників гей-параду, одна людина загинула

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Людина загинула після наїзду пікапа на учасників гей-параду в США - У Флориді напали на учасників гей-параду, одна людина загинула
    Людина загинула після наїзду пікапа на учасників гей-параду в США
    Фото: Скріншот відео

    На колону, яка рухалася з сусіднього міста Уілтон-Менорс, наїхав білий пікап

    У Флориді, в місті Форт-Лодердейл, на учасників гей-параду здійснили напад на машині, повідомляє газета Miami Herald.

    На колону, яка рухалася з сусіднього міста Уілтон-Менорс, наїхав білий пікап.

    Член Палати представників Конгресу США Деббі Вассерман-Шульц, яка брала участь в параді, розповіла, що машина проїхала менше ніж в метрі від неї.

    Одного з постраждалих доставили в лікарню, він знаходиться в критичному стані. Ще одна людина загинула.

    У мерії Форт-Лодердейл назвали інцидент «терористичною атакою проти ЛГБТ-спільноти», проте в поліції від коментарів відмовилися. Проте, правоохоронці уточнили, що водій пікапа був затриманий.

    Нагадаємо, прем’єр Британії створив нову посаду – спецпредставник з прав ЛГБТ.

    Як повідомлялося, «Приватбанк» випустив дизайн карт на підтримку ЛГБТ-спільноти.

    Читайте також:
    «Справедливість і любов». Байден проголосив червень місяцем гордості ЛГБТК+
    Теги: США водій напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Флориді напали на учасників гей-параду, одна людина загинула