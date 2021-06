У Флориді напали на учасників гей-параду, одна людина загинула

У Флориді, в місті Форт-Лодердейл, на учасників гей-параду здійснили напад на машині, повідомляє газета Miami Herald.

На колону, яка рухалася з сусіднього міста Уілтон-Менорс, наїхав білий пікап.

Член Палати представників Конгресу США Деббі Вассерман-Шульц, яка брала участь в параді, розповіла, що машина проїхала менше ніж в метрі від неї.

Breaking: A person has died after a truck hit two people at the Stonewall Pride Parade in Wilton Manors, Florida. The Fort Lauderdale mayor says that the incident was a ‘terrorist attack’ against the LGBT community. pic.twitter.com/Gk5p7aOnsg