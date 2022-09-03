Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Це фарс і цирк». Верещук звернулася до жителів окупованих територій із проханням

Альона Боженко
glavcom.ua
«Це фарс і цирк». Верещук звернулася до жителів окупованих територій із проханням
Відсоток мешканців готових брати участь у псевдореферендумах мізерний
фото ілюстративне

Верещук зауважила, що псевдореферендуми, які Росія планує проводити є злочином

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які наразі перебувають на окупованих Росією територіях евакуюватись і не брати участь у «референдумах». Відповідну заяву вона зробила в ефірі телемарафону.

«Референдуми», як би вони їх не називали, – це все елементи злочину, який вчиняє Росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Немає і не буде ніяких «референдумів» на нашій українській землі. А те, що вони називають там щось, когось із Росії привозять, скриньки якісь роблять, абсолютно нічого схожого з референдумом не має», – сказала вона.

Верещук зауважила, що псевдореферендуми, які Росія планує проводити на тимчасово захоплених територіях, є злочином, за участь у них передбачена кримінальна відповідальність.

«Тому все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це, насправді, стаття Кримінального кодексу. Тому я вкотре закликаю евакуюватися усіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, – не брати участі у жодних «референдумах». Жодним тиском, жодним насильним спонуканням тощо не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на «референдум», брала якісь «бюлетені» і щось там робила», – наголосила Верещук.

За її словами, відсоток мешканців тимчасово непідконтрольних територій, готових брати участь у псевдореферендумах, мізерний - «навіть не 2%».

Віцепрем'єр-міністр закликала громадян телефонувати на гарячу лінію за номером 15-48, щоб отримати допомогу в евакуації на підконтрольну територію України.

Раніше стало відомо, що російські окупанти нібито «дали задню» в питанні проведення на Херсонщині «референдуму».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

11 серпня американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія, ймовірно, перенесе дату проведення «референдумів» про анексію в окупованій Україні. Причиною є шок від атаки на авіабазу в окупованому Криму.

3 вересня повідомлялося, що псевдореферендум «про приєднання до Росії нових територій» може відбутися у листопаді. Кремль хоче приурочити його до дня народної єдності.

Читайте також: «Референдуми» та спроби анексії українських територій: як протидіяти
Теги: референдум окуповані території Ірина Верещук

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ має засудити наміри РФ провести незаконні «референдуми» на тимчасово окупованих територіях
«Референдуми» та спроби анексії українських територій: як протидіяти
1 вересня, 09:48
Дата референдуму поки не оголошується
В окупованому Маріуполі рашисти активізували підготовку до «псевдореферендуму»
29 серпня, 10:25
Росія навмисно блокує всі виплати з України, створюючи гуманітарну кризу
Херсон: рашисти намагаються купити голоси для «референдуму»
31 серпня, 15:47

Події в Україні

«Це фарс і цирк». Верещук звернулася до жителів окупованих територій із проханням
«Це фарс і цирк». Верещук звернулася до жителів окупованих територій із проханням
Винних притягнуть до відповідальності. Зеленський відреагував на вибух у Чернігові
Винних притягнуть до відповідальності. Зеленський відреагував на вибух у Чернігові
Вибух на виставці зброї у Чернігові: очевидці розповіли про пережитий жах
Вибух на виставці зброї у Чернігові: очевидці розповіли про пережитий жах
«Із 300 залишилося 72»: п’яний окупант розповів про втрати (аудіо)
«Із 300 залишилося 72»: п’яний окупант розповів про втрати (аудіо)
Банкова відреагувала на обстріл Дніпропетровщини, де загинула дитина
Банкова відреагувала на обстріл Дніпропетровщини, де загинула дитина
Каховський міст обвалився: супутниковий знімок
Каховський міст обвалився: супутниковий знімок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
151K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
101K
Арестович назвав напрямки, на яких Путін наказав посилити наступ
14K
«Слуга» Тищенко із пов’язкою на руці насмішив мережу (фото)
13K
У Харкові прозвучали вибухи
13K
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)

Новини

Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
Сьогодні, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Сьогодні, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Сьогодні, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Сьогодні, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Сьогодні, 12:26

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту