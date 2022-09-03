«Це фарс і цирк». Верещук звернулася до жителів окупованих територій із проханням

Верещук зауважила, що псевдореферендуми, які Росія планує проводити є злочином

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які наразі перебувають на окупованих Росією територіях евакуюватись і не брати участь у «референдумах». Відповідну заяву вона зробила в ефірі телемарафону.

«Референдуми», як би вони їх не називали, – це все елементи злочину, який вчиняє Росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Немає і не буде ніяких «референдумів» на нашій українській землі. А те, що вони називають там щось, когось із Росії привозять, скриньки якісь роблять, абсолютно нічого схожого з референдумом не має», – сказала вона.

Верещук зауважила, що псевдореферендуми, які Росія планує проводити на тимчасово захоплених територіях, є злочином, за участь у них передбачена кримінальна відповідальність.

«Тому все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це, насправді, стаття Кримінального кодексу. Тому я вкотре закликаю евакуюватися усіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, – не брати участі у жодних «референдумах». Жодним тиском, жодним насильним спонуканням тощо не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на «референдум», брала якісь «бюлетені» і щось там робила», – наголосила Верещук.

За її словами, відсоток мешканців тимчасово непідконтрольних територій, готових брати участь у псевдореферендумах, мізерний - «навіть не 2%».

Віцепрем'єр-міністр закликала громадян телефонувати на гарячу лінію за номером 15-48, щоб отримати допомогу в евакуації на підконтрольну територію України.

Раніше стало відомо, що російські окупанти нібито «дали задню» в питанні проведення на Херсонщині «референдуму».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

11 серпня американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія, ймовірно, перенесе дату проведення «референдумів» про анексію в окупованій Україні. Причиною є шок від атаки на авіабазу в окупованому Криму.

3 вересня повідомлялося, що псевдореферендум «про приєднання до Росії нових територій» може відбутися у листопаді. Кремль хоче приурочити його до дня народної єдності.