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Херсон: рашисти намагаються купити голоси для «референдуму»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсон: рашисти намагаються купити голоси для «референдуму»
Росія навмисно блокує всі виплати з України, створюючи гуманітарну кризу
фото ілюстративне

Окупанти вносять до даних свого окупаційного пенсійного фонду «мертві душі»

На території тимчасово окупованого Херсона російські загарбники намагаються підкупити місцеве населення перед псевдореферендумом. Про це повідомляє Оперативне угрупування «Каховка».

«Тактика окупанта досить примітивна, російські маріонетки навмисно блокують всі виплати з України, створюючи гуманітарну кризу та на цьому фоні пропонуючи своє грошове забезпечення на умовах отримання російського паспорта і відмови від українського громадянства», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі дії пов’язані з наданням будь-якої допомоги місцевому населенню Кремль висвітлює у своїх ЗМІ, які своєю чергою перекручують інформацію та надають її населенню Росії, як підтримку херсонців російської влади та окупанта.

«Від безвиході декому доводиться йти на вимушене приниження та приймати умови окупанта, але таких людей дуже мало. Здебільшого місцеве населення відмовляється від будь-якої псевдо допомоги російської влади. В такому випадку окупанти знайшли лазівку та для заспокоєння свого населення, яке потребує хліба та видовищ, почали проводити пенсійні виплати за мовчазною згодою», – додають в угрупуванні.

Крім того, рашисти вносять до даних свого окупаційного пенсійного фонду «мертві душі», аби завищувати показники видачі пенсій. Таким чином окупанти одночасно завищують показники підтримки місцевих й привласнюють кошти.

«Пам’ятайте, російська влада головною причиною вторгнення своїх військ на територію України називала «порятунок» своїх громадян від ущемлення. Тому видача російських паспортів є виправданням перебуванню окупанта на українській території. Не піддавайтеся на провокації маріонеткової влади РФ, не отримуйте російський паспорт», – зазначає «Каховка».

До слова, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.

Теги: війна окупанти Херсон референдум

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