Росія вчергове змінить дату проведення «референдумів» в Україні – ISW

Кремль збентежений атакою на авіабазу в окупованому Криму

Країна-агресорка, ймовірно, перенесе дату проведення «референдумів» про анексію в окупованій Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 10 серпня заявив, що окупаційні війська припинили обговорення 11 вересня як дати проведення Росією фіктивних референдумів щодо анексії окупованих територій України. Він зазначив, що російські окупаційні війська називали датою проведення фіктивних референдумів 11 вересня, «але тепер дати знову незрозумілі».

Раніше ISW вважав 11 вересня, дату проведення місцевих і регіональних виборів у Російській Федерації, найбільш ймовірною датою проведення псевдореферендумів.

Ключові висновки ISW за 10 серпня:

Російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель.

Зміна планів Кремля свідчить про те, що окупаційні сили, швидше за все, перенесуть дату «референдумів» про анексію в окупованій Україні. Через анексію важко уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли б прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, окрім капітуляції України.

Як повідомляється, останніми тижнями Іран почав тренувати російські сили на іранських системах БПЛА, демонструючи поглиблення військового співробітництва між Іраном і Росією.

Російські війська вели наземні атаки на захід від Ізюма.

Російські війська продовжували обмежені наземні наступи на північний схід і захід від Бахмута і, ймовірно, досягли незначних успіхів у цих районах.

Російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Донецька та продовжують спроби просунутися на північний захід із нинішніх плацдармів на околицях міста Донецьк.

Російські війська провели численні безуспішні наступальні операції на північ і північний схід від міста Харків.

Російські війська провели невдалу бойову розвідку на північному заході Херсонської області

Повідомляється, що в Орловській області Росії формується добровольчий батальйон.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна влада може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів щодо російської анексії окупованої території України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.