РФ назвала нову дату «референдумів» на загарбаних територіях  

Псевдореферендум «про приєднання до Росії нових територій» може відбутися у листопаді. Кремль хоче приурочити його до дня народної єдності. Про це пише видання «База», близьке до ФСБ.

Частину співробітників Федеральної служби охорони та адміністрації президента РФ попередили про особливе відрядження, яке має статися восени. Воно запланована у «ДНР», «ЛНР», а також у Запорізьку та Херсонську області.

За даними видання, працівники ФСО та АП повинні будуть готувати проведення «референдуму».

Спочатку «референдум» планували на день єдиного голосування 11 вересня. Проте дедлайн змістили.

«Наразі його планують провести 4 листопада, коли в Росії святкують день народної єдності. Однак, за даними «Бази», і цю дату вважають не остаточною, а приблизною - терміни «референдуму» можуть зміститися знову», – пише видання.

Раніше стало відомо, що російські окупанти нібито «дали задню» в питанні проведення на Херсонщині «референдуму».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

11 серпня американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія, ймовірно, перенесе дату проведення «референдумів» про анексію в окупованій Україні. Причиною є шок від атаки на авіабазу в окупованому Криму.