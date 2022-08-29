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В окупованому Маріуполі рашисти активізували підготовку до «псевдореферендуму»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі рашисти активізували підготовку до «псевдореферендуму»
Дата референдуму поки не оголошується
фото: ura.news

Формування виборчих комісій поки зривається

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області рашисти активізували підготовку до «псевдореферендуму». За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко заявив, що з Кремля російським військам надійшла нова вказівка – вийти на кордон Донецької області до 15 вересня. Тому прискорилася робота з підготовки «псевдореферендуму». Поки формування виборчих комісій зривається.

Одночасно глави ОСББ отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Слідом за цим почалися масові обдзвони жителів міста з питанням, чи планують люди голосувати. При цьому дата референдуму поки не оголошується.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа. Палав мікрорайон Східний, а потім вогонь перекинувся до селища Сєдове. 

Раніше повідомлялося, що окупанти призначили на вересень референдум про анексію Донеччини.

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