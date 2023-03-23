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Вибух газу у Кропивницькому: зруйнована квартира, врятовано двох жильців (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух газу у Кропивницькому: зруйнована квартира, врятовано двох жильців (фото, відео)
Прилегла територія всипана уламками, склом, частинами віконних рам та утеплюючого пінопласту.
фото: Андрій Райкович/Телеграм

Вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі

Внаслідок вибуху газу у багатоповерхівці Кропивницького сьогодні, 23 березня, постраждав господар квартири, де сталася подія. ДСНС вдалося врятувати ще двох людей. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Внаслідок вибуху газу, що стався зранку, постраждав один чоловік – власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню», – повідомив він.

За даними голови Кіровоградської ОВА, вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир. «За попередньою інформацією – руйнування несучих конструкцій немає», – додав очільник регіону.

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За даними ДСНС України, вибух стався у квартирі на шостому поверсі багатоповерхівки на вул. Юрія Коваленка.

«Попередньо руйнувань несучих конструкцій немає. Постраждала одна особа (власник квартири), врятовано двох осіб. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Кропивницькому стався вибух газу в багатоповерхівці. Пожежно-рятувальний підрозділ прибув на місце виклику та встановив, що стався вибух, внаслідок якого зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир, на п’ятому і сьомому поверхах пошкоджені вхідні двері квартир.

Теги: чоловік квартира вибух газ Кропивницкий відео

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