Вибух газу у Кропивницькому: зруйнована квартира, врятовано двох жильців (фото, відео)

Вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі

Внаслідок вибуху газу у багатоповерхівці Кропивницького сьогодні, 23 березня, постраждав господар квартири, де сталася подія. ДСНС вдалося врятувати ще двох людей. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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«Внаслідок вибуху газу, що стався зранку, постраждав один чоловік – власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню», – повідомив він.

За даними голови Кіровоградської ОВА, вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир. «За попередньою інформацією – руйнування несучих конструкцій немає», – додав очільник регіону.

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За даними ДСНС України, вибух стався у квартирі на шостому поверсі багатоповерхівки на вул. Юрія Коваленка.

«Попередньо руйнувань несучих конструкцій немає. Постраждала одна особа (власник квартири), врятовано двох осіб. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Кропивницькому стався вибух газу в багатоповерхівці. Пожежно-рятувальний підрозділ прибув на місце виклику та встановив, що стався вибух, внаслідок якого зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир, на п’ятому і сьомому поверхах пошкоджені вхідні двері квартир.