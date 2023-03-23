Кропивницький: у багатоповерхівці прогримів потужний вибух, є постраждалий (оновлено)

Обставини вибуху газу наразі з’ясовуються

Сьогодні, 23 березня, у Кропивницькому стався вибух газу в багатоповерхівці. Про це повідомив голова кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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«Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2. Відповідні служби – на місці. Всі обставини з’ясовуються. Деталі – згодом», - написав Райкович.

Пожежно-рятувальний підрозділ прибув на місце виклику та встановив, що стався вибух, внаслідок якого зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир, на п’ятому і сьомому поверхах пошкоджені вхідні двері квартир.

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Попередньо руйнувань несучих конструкцій немає. Постраждала одна особа (власник квартири), врятовано двох осіб. Про це повідомили в ДСНС.

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Нагадаємо, після влучання російських ракет в одній із багатоповерхівок Запоріжжя стався витік газу. Як повідомлялося, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання.