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ЗСУ знищили 100 тис. окупантів. Генштаб оновив втрати ворога (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили 100 тис. окупантів. Генштаб оновив втрати ворога (відео)
За добу захисники знищили один танк та шість артилерійських систем
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

За минулу добу ЗСУ знищили 660 загарбників

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 100 тис.окупантів.  За минулу добу ЗСУ знищили 660 загарбників та п'ять безпіотників.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ знищили 100 тис. окупантів. Генштаб оновив втрати ворога (відео) фото 1

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 100400 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3003 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1978 (+6) од,
  • РСЗВ – 413 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків– 283 (+1) од,
  • гелікоптерів– 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1693 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Як  повідомлялося,  ЗСУ розгромили пункт постійної дислокації окупантів у Чаплинці. Нагадаємо, 19 грудня, підрозділи Повітряних сил збили два російські Мі-8. 

Розпочалася 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин.  Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню

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Теги: зброя Генштаб втрати

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