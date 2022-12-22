Над Миколаївщиною ЗСУ збили ворожу ракету
Ворог спрямував ракетний удар з напрямку Чорного моря
У ніч на четвер, 22 грудня, у небі над Миколаївською областю було збито російську ракету Х-59. Її окупанти випустили із літака. Про це повідомляє ОК «Південь».
«Вночі, 22 грудня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» виявлено та збито керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59МК2 випущену російським багатофункціональним винищувачем Су-35 з Чорного моря», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, розпочалася 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин. Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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