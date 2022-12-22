Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Над Миколаївщиною ЗСУ збили ворожу ракету

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Над Миколаївщиною ЗСУ збили ворожу ракету
фото ілюстративне

Ворог спрямував ракетний удар з напрямку Чорного моря

У ніч на четвер, 22 грудня, у небі над Миколаївською областю було збито російську ракету Х-59. Її окупанти випустили із літака.  Про це повідомляє ОК «Південь».

«Вночі, 22 грудня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» виявлено та збито керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59МК2 випущену російським багатофункціональним винищувачем Су-35 з Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розпочалася 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин.  Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. 

Теги: ракета ворог Миколаїв окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці
У Києві відновлено пошкоджений ракетами пішохідний міст
17 грудня, 11:51
Фахівці поступово розміновують деокуповані території
Розмінування Миколаївщини: Кім назвав найнебезпечніші місця
12 грудня, 06:56
«Дрони-камікадзе» атакують південні регіони
На Миколаївщину прилетіли «мопеди». Віталій Кім попередив про можливу атаку
18 грудня, 23:57

Події в Україні

Масовані артобстріли, поранені діти. Ситуація в регіонах станом на 22 грудня
Масовані артобстріли, поранені діти. Ситуація в регіонах станом на 22 грудня
ЗСУ знищили 100 тис. окупантів. Генштаб оновив втрати ворога (відео)
ЗСУ знищили 100 тис. окупантів. Генштаб оновив втрати ворога (відео)
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Над Миколаївщиною ЗСУ збили ворожу ракету
Над Миколаївщиною ЗСУ збили ворожу ракету
Ворог вночі тероризував Дніпропетровщину: багато руйнувань, поранена дитина
Ворог вночі тероризував Дніпропетровщину: багато руйнувань, поранена дитина
За добу захисники відбили ворожі атаки у 16 населених пунктах – Генштаб
За добу захисники відбили ворожі атаки у 16 населених пунктах – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
73K
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
73K
Поплічник Путіна поїхав до Китаю: що відповів Кремлю Сі Цзіньпін   
36K
СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну
35K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
27K
Якщо Путін переможе, станеться найстрашніше: прогноз ізраїльського історика 

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту