Вибухи біля ЗАЕС: у МАГАТЕ «стурбовані»

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на Запорізькій атомній електростанції з початку січня, доповіли що 27 січня вдень було чути близько 20 «детонацій» у районі станції

Про те, що біля Запорізької АЕС в Енергодарі чути вибухи через те, що окупанти влаштували артилерійські обстріли, повідомляють місцеві пабліки.

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З інших джерел також стало відомо, що МАГАТЕ відзвітувало про звуки артилерійських обстрілів у понеділок.

Експерти агентства, які зараз перебувають на ЗАЕС з початку січня, доповіли в штаб, що було чутно близько 20 «детонацій», очевидно, в районі станції, яка розташована на передовій зони активних бойових дій. «Це тривожна тенденція, яка демонструє нагальність і важливість створення на Запорізькій атомній електростанції охоронної зони ядерної безпеки», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, підкресливши, що він продовжує свої дипломатичні зусилля для якнайшвидшого узгодження та впровадження зони. як можна.

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Він заявив, що резервна лінія електропередачі, що веде до станції, напругою 330 кВ, у суботу, 26 лютого, двічі відключалася, але в неділю її роботу було відновлено. Гроссі стурбований з приводу відсутності ротації експертів агентства на ЗАЕС: нова команда мала прибути понад три тижні тому. Глава агентства знову наголосив на необхідності створення захисної зони на Запорізькій АЕС та повідомив про дипломатичні зусилля з цією метою.

Нагадаємо, що окупанти разом з «Росатомом» продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу. На покрівлі п'ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків. Про це днями повідомив «Енергоатом».