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Вибухи біля ЗАЕС: у МАГАТЕ «стурбовані»

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Вибухи біля ЗАЕС: у МАГАТЕ «стурбовані»
фото з відкритих джерел

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на Запорізькій атомній електростанції з початку січня, доповіли що 27 січня вдень було чути близько 20 «детонацій» у районі станції

Про те, що біля Запорізької АЕС в Енергодарі чути вибухи через те, що окупанти влаштували артилерійські обстріли, повідомляють місцеві пабліки.

З інших джерел також стало відомо, що МАГАТЕ відзвітувало про звуки артилерійських обстрілів у понеділок.

Експерти агентства, які зараз перебувають на ЗАЕС з початку січня, доповіли в штаб, що було чутно близько 20 «детонацій», очевидно, в районі станції, яка розташована на передовій зони активних бойових дій. «Це тривожна тенденція, яка демонструє нагальність і важливість створення на Запорізькій атомній електростанції охоронної зони ядерної безпеки», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, підкресливши, що він продовжує свої дипломатичні зусилля для якнайшвидшого узгодження та впровадження зони. як можна.

Він заявив, що резервна лінія електропередачі, що веде до станції, напругою 330 кВ, у суботу, 26 лютого, двічі відключалася, але в неділю її роботу було відновлено. Гроссі стурбований з приводу відсутності ротації експертів агентства на ЗАЕС: нова команда мала прибути понад три тижні тому. Глава агентства знову наголосив на необхідності створення захисної зони на Запорізькій АЕС та повідомив про дипломатичні зусилля з цією метою.

Нагадаємо, що окупанти разом з «Росатомом» продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу. На покрівлі п'ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків. Про це днями повідомив «Енергоатом».

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Теги: Запоріжжя

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