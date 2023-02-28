Україна запропонувала свою кандидатуру до МАГАТЕ – Галущенко

Міністр енергетики закликав європейських колег підтримати кандидатуру України

Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

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Як зазначається, міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у неформальній зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС, що відбулася вчора, 27 лютого, у Стокгольмі.

Галущенко повідомив, що Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки і закликав учасників засідання долучитися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку.

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Очільник Міненерго подякував представникам ЄС за 10-й пакет санкцій проти Росії і наголосив на необхідності не тільки збереження тиску на агресора, але і його поширення на всі сфери російської енергетики, зокрема ядерну галузь. «Рік тому ніхто б не повірив у санкції проти російського вугілля, нафти чи газу. Тепер обмежувальні заходи стали реальністю. Настав час іти далі і запроваджувати санкції проти «Росатому», який прикриває ядерний тероризм російського режиму і спонсорує російську армію. Ми вітаємо рішення Фінляндії, Болгарії та Чехії відмовитися від співпраці з Росією в ядерній галузі і закликаємо інших партнерів наважитися на цей крок», – наголосив Галущенко.

Нагадаємо, раніше Галущенко повідомив, що окупанти навмисне скидають воду в Каховському водосховищі і це загрожує роботі захопленій ними Запорізькій АЕС, де росіяни розмістили свою зброю та техніку.