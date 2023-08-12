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Вибухи на Кримському мосту: українці помітили цікаву закономірність

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибухи на Кримському мосту: українці помітили цікаву закономірність
Вибухи на кримському мосту та падіння літаків у РФ збігаються в часі
фото з відкритих джерел

Українці жартують, що Кирило Буданов забобонний і полюбляє такі таємничі збіги

Українці помітили цікаву тенденцію між вибухами біля незаконного Кримського мосту і падіннями літаків у РФ. Про це повідомляє ТСН. Так, сьогодні, 12 серпня, поблизу Керченського мосту двічі лунали вибухи. Там нібито збивали українські ракети. Водночас у Калінінградській області Росії просто у День Військово-повітряних сил розбився винищувач Су-30, який виконував тренувальний політ.

Українці у Мережі кажуть, що такі збіги стаються вже не вперше. Зокрема, 17 липня на Кримському мосту також пролунали потужні вибухи. Тоді впав один проліт мосту, а на самій переправі виникли кілометрові затори.

У той же день, 17 липня, у Краснодарському краї Росії в Азовське море впав штурмовик окупантів Су-25. Він теж «виконував тренувальний політ» – злетів з аеродрому в Єйську і впав у море.

Аналогічна ситуація сталася і під час першої за період масштабної війни пожежі на Кримському мосту. Вона сталася 8 жовтня 2022 року і зчинила тоді немало галасу у світі. Того ж дня українські захисники «приземлили» ворожий гелікоптер.

У соцмережах жартують щодо такої тенденції, мовляв, очільник української розвідки Кирило Буданов забобонний і полюбляє такі таємничі збіги.

Нагадаємо, що 12 серпня у Криму, в районі Керчі, лунали вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. В ударах по Криму традиційно звинуватили Україну.

Пізніше стало відомо про другу серію вибухів у Керчі. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевняє, що над Керченською протокою російська ППО збила ще одну ракету.

Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами.

Також через атаки на Кримський міст 12 серпня біля нього утворився величезний затор.

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Теги: політ українці Азовське море гелікоптер Кирило Буданов винищувач

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