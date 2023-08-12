Вибухи на Кримському мосту: українці помітили цікаву закономірність

Вибухи на кримському мосту та падіння літаків у РФ збігаються в часі

Українці жартують, що Кирило Буданов забобонний і полюбляє такі таємничі збіги

Українці помітили цікаву тенденцію між вибухами біля незаконного Кримського мосту і падіннями літаків у РФ. Про це повідомляє ТСН. Так, сьогодні, 12 серпня, поблизу Керченського мосту двічі лунали вибухи. Там нібито збивали українські ракети. Водночас у Калінінградській області Росії просто у День Військово-повітряних сил розбився винищувач Су-30, який виконував тренувальний політ.

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Українці у Мережі кажуть, що такі збіги стаються вже не вперше. Зокрема, 17 липня на Кримському мосту також пролунали потужні вибухи. Тоді впав один проліт мосту, а на самій переправі виникли кілометрові затори.

У той же день, 17 липня, у Краснодарському краї Росії в Азовське море впав штурмовик окупантів Су-25. Він теж «виконував тренувальний політ» – злетів з аеродрому в Єйську і впав у море.

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Аналогічна ситуація сталася і під час першої за період масштабної війни пожежі на Кримському мосту. Вона сталася 8 жовтня 2022 року і зчинила тоді немало галасу у світі. Того ж дня українські захисники «приземлили» ворожий гелікоптер.

У соцмережах жартують щодо такої тенденції, мовляв, очільник української розвідки Кирило Буданов забобонний і полюбляє такі таємничі збіги.

Нагадаємо, що 12 серпня у Криму, в районі Керчі, лунали вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. В ударах по Криму традиційно звинуватили Україну.

Пізніше стало відомо про другу серію вибухів у Керчі. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевняє, що над Керченською протокою російська ППО збила ще одну ракету.

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Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами.

Також через атаки на Кримський міст 12 серпня біля нього утворився величезний затор.