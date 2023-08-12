Розвідники показали, як з допомогою надводних дронів полюють на росіян у Чорному морі
На відео можна побачити влучання безпілотника у корабель
Українські розвідники показали, як нищать московських загарбників на воді. Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало відео роботи надводного безпілотника у Чорному морі.
«На відео – епізоди з полювання мисливців ГУР МО України на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі!», – ідеться у підписі до ролика.
Раніше журналісти CNN отримали доступ до секретної бази, де українці випробовують новітні морські дрони власного виробництва.
Нагадаємо, що 12 серпня у Криму, в районі Керчі, лунали вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили, що його атакували ракетами С-200. В ударах по Криму традиційно звинуватили Україну.
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