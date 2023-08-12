Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами

Марія Захарова цинічно стверджує, що Кримський міст є «об'єктом суто цивільної інфраструктури»

Речниця МЗС Росії Марія Захарова оголосила обіцянку «дати відповідь» за вибухи на Кримському мосту, які пролунали в суботу, 12 серпня. Заяву представниці зовнішньополітичного відомства держави-агресора цитують російські пропагандисти.

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Захарова повторила заяву російських військових про те, що атаку на Кримський міст, який використовують окупанти в логістичних цілях, було здійснено зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант.

Речниця російського МЗС запевнила, що влучання у переправу, яка з’єднує окупований півострів із Російською Федерацією і служить транспортною артерією для постачання боєприпасів та військової техніки, не було.

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Також вона заявила про відбиту силами російської ППО атаку безпілотників у Криму, яка відбулася вночі.

Марія Захарова цинічно стверджує, що Кримський міст є «об'єктом суто цивільної інфраструктури», тому «таким варварським акціям не може бути виправдання і вони не залишаться без відповіді».

Нагадаємо, що 12 серпня у Криму, в районі Керчі, лунали вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. В ударах по Криму традиційно звинуватили Україну.

Пізніше стало відомо про другу серію вибухів у Керчі. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевняє, що над Керченською протокою російська ППО збила ще одну ракету.