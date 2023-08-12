Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
Кримський міст 12 серпня зазнав двох ударів
фото з відкритих джерел

Марія Захарова цинічно стверджує, що Кримський міст є «об'єктом суто цивільної інфраструктури»

Речниця МЗС Росії Марія Захарова оголосила обіцянку «дати відповідь» за вибухи на Кримському мосту, які пролунали в суботу, 12 серпня. Заяву представниці зовнішньополітичного відомства держави-агресора цитують російські пропагандисти.

Захарова повторила заяву російських військових про те, що атаку на Кримський міст, який використовують окупанти в логістичних цілях, було здійснено зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант.

Речниця російського МЗС запевнила, що влучання у переправу, яка з’єднує окупований півострів із Російською Федерацією і служить транспортною артерією для постачання боєприпасів та військової техніки, не було.

Також вона заявила про відбиту силами російської ППО атаку безпілотників у Криму, яка відбулася вночі.

Марія Захарова цинічно стверджує, що Кримський міст є «об'єктом суто цивільної інфраструктури», тому «таким варварським акціям не може бути виправдання і вони не залишаться без відповіді».

Нагадаємо, що 12 серпня у Криму, в районі Керчі, лунали вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. В ударах по Криму традиційно звинуватили Україну.

Пізніше стало відомо про другу серію вибухів у Керчі. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевняє, що над Керченською протокою російська ППО збила ще одну ракету.

 

Теги: Крим окупанти Кримський міст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Влада перейшла всі межі»: МЗС Росії образилось на Литву
«Уже не до розмов». Захарова взялася погрожувати Литві
21 червня, 2022, 10:42
Речниця МЗС РФ Марія Захарова зробила чергову заяву
Захарова погрожує вислати американського журналіста, якщо її брифінги заблокують на YouTube
26 травня, 2022, 14:18
Буданов розгнівав Захарову
Захарова влаштувала істерику через заяву Буданова
7 травня, 20:15

Соціум

Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
Найбільша повінь за 10 років: наслідки прориву дамби в Росії (фото)
Найбільша повінь за 10 років: наслідки прориву дамби в Росії (фото)
У Росії розбився винищувач Су-30: екіпаж загинув
У Росії розбився винищувач Су-30: екіпаж загинув
CNN: До Росії повернулося «серпневе прокляття». Чого бояться росіяни
CNN: До Росії повернулося «серпневе прокляття». Чого бояться росіяни
Губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників
Губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників
Кара за Каховську ГЕС? У Росії масштабний потоп, прорвало дамбу (відео)
Кара за Каховську ГЕС? У Росії масштабний потоп, прорвало дамбу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
107K
РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН
38K
Контрнаступ та українці. Маємо тверезо оцінювати ситуацію
24K
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
7594
Як жив головний лідер українських комуністів: фото маєтку Симоненка
5756
Росія наступає на Харківщині, Зеленський звільнить військкомів. Головне за 11 серпня

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Сьогодні, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Вчора, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Вчора, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту