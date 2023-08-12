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Біля Кримського мосту величезний затор: у черзі більш як тисяча машин

Надія Карбунар
glavcom.ua
Біля Кримського мосту величезний затор: у черзі більш як тисяча машин
Російська влада двічі за день перекривала рух мостом
фото з відкритих джерел

Авто зібралися і зі сторони Тамані, і з боку Керчі

Через атаки на Кримський міст 12 серпня біля нього утворився величезний затор. За даними російських ЗМІ, у черзі стоять 1272 автівки. Машини не можуть проїхати як зі сторони Тамані, так і зі сторони Керчі.

Біля Кримського мосту величезний затор: у черзі більш як тисяча машин фото 1

Як відомо, російська влада двічі за день перекривала рух мостом та ховала його за допомогою димової завіси.

Нагадаємо, що 12 серпня у Криму, в районі Керчі, лунали вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. В ударах по Криму традиційно звинуватили Україну.

Пізніше стало відомо про другу серію вибухів у Керчі. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевняє, що над Керченською протокою російська ППО збила ще одну ракету.

Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами.

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Теги: машини Кримський міст влада затор

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