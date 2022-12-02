Вибухи у Дніпрі: Філатов заспокоїв містян

Причиною великого стовпа диму є процес охолодження коксу

Міський голова Дніпра Борис Філатов спростував інформацію про вибух у місті сьогодні, 2 грудня під час оголошеної повітряної тривоги. Філатов поспішив заспокоїти містян, що вибухи не пов’язані з російськими атаками. Про це Філатов написав у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, причиною великого стовпа диму є процес охолодження коксу на одному з металургійних підприємств міста.

«Любі дніпряни, дим що ви побачили в телеграм-каналах, то результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух. Співпало. Заспокойтесь та не переймайтесь. Всю офіційну інформацію чекаємо від ВА», – написав Філатов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.