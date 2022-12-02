Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи у Дніпрі: Філатов заспокоїв містян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Дніпрі: Філатов заспокоїв містян
фото: Борис Філатов/Facebook

Причиною великого стовпа диму є процес охолодження коксу

Міський голова Дніпра Борис Філатов спростував інформацію про вибух у місті сьогодні, 2 грудня під час оголошеної повітряної тривоги. Філатов поспішив заспокоїти містян, що  вибухи не пов’язані з російськими атаками. Про це Філатов написав  у Facebook.

За його словами, причиною великого стовпа диму є процес охолодження коксу на одному з металургійних підприємств міста.

«Любі дніпряни, дим що ви побачили в телеграм-каналах, то результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух. Співпало. Заспокойтесь та не переймайтесь. Всю офіційну інформацію чекаємо від ВА», – написав Філатов.

Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: Facebook Бахмут вибух Борис Філатов Дніпро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті обстрілів понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд
За ніч Дніпропетровщина зазнала вісім ворожих атак: фото наслідків
Вчора, 07:38
Рятувальники ліквідовують наслідки рашистської атаки
Атака на Дніпропетровщину та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
29 листопада, 10:30
Окупанти щоночі гатять по мирних населених пунктах Дніпропетровщини
Нічний терор: окупанти накрили Дніпропетровщину «Градами»
28 листопада, 07:35

Події в Україні

«Укрзалізниця» запустила рейс стежками Григорія Сковороди
«Укрзалізниця» запустила рейс стежками Григорія Сковороди
Вибухи у Дніпрі: Філатов заспокоїв містян
Вибухи у Дніпрі: Філатов заспокоїв містян
Після перемоги України можуть з'явитися нові інституції із забезпечення миру – посол Канади
Після перемоги України можуть з'явитися нові інституції із забезпечення миру – посол Канади
РНБО ввела санкції проти екснардепа Новинського та намісника Києво-Печерської лаври
РНБО ввела санкції проти екснардепа Новинського та намісника Києво-Печерської лаври
Товар у кредит:«Нова пошта» запустила новий проєкт
Товар у кредит:«Нова пошта» запустила новий проєкт
Путін розповів Шольцу, навіщо масово бомбить Україну
Путін розповів Шольцу, навіщо масово бомбить Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Російський генерал віддав боягузливий наказ окупаційним військам в Україні
110K
Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях
73K
Як знешкодити Путіна. Сі Цзиньпін дав обіцянку президенту Євроради
54K
Лавров назвав причини російського вторгнення в Україну
27K
Стало відомо, скільки країн НАТО підтримують членство України в Альянсі
26K
Рашисти здають зброю і тікають з України – перехоплення ГУР

Новини

У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
Сьогодні, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Вчора, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Вчора, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Вчора, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Вчора, 10:25

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту