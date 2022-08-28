Вибухи в окупованій Новій Каховці: горить завод «Сокіл» (фото, відео)

За інформацією місцевих жителів, у завод «Сокіл», де російські окупанти облаштували базу, прилетіло одразу 5 снарядів

Внаслідок точкових ударів усередині будівлі нічого цілого не залишилося

Удень 28 серпня у тимчасово окупованій Новій Каховці сталися вибухи. Очевидці повідомляють про приліт у район заводу «Сокіл». На місці вибухів здійнявся величезний стовп диму, пишуть місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, у завод «Сокіл», де російські окупанти облаштували базу, прилетіло одразу 5 снарядів.

Внаслідок точкових ударів усередині будівлі нічого цілого не залишилося.

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«Короче, заводу «Сокіл» уже немає, все. Залишилася одна будівля. Усередині все точково розбомбили, нічого не залишилося. Прилетіло 5 снарядів», – повідомили місцеві жителі.

Нагадаємо, уночі в тимчасово окупованому Мелітополі було знищено одну з потужних військових баз окупантів, а також знищено будівлю, у якій велася підготовка до псевдореферендуму.

Повідомлялося також, що 25 серпня у Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів.

Мер Мелітополя Іван Федоров також раніше повідомив, що окупанти намагаються переформатувати «референдум» та хочуть робити це в рамках соціологічного опитування з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки.