Вибухи в окупованій Новій Каховці: горить завод «Сокіл» (фото, відео)
Внаслідок точкових ударів усередині будівлі нічого цілого не залишилося
Удень 28 серпня у тимчасово окупованій Новій Каховці сталися вибухи. Очевидці повідомляють про приліт у район заводу «Сокіл». На місці вибухів здійнявся величезний стовп диму, пишуть місцеві Telegram-канали.
За інформацією місцевих жителів, у завод «Сокіл», де російські окупанти облаштували базу, прилетіло одразу 5 снарядів.
Внаслідок точкових ударів усередині будівлі нічого цілого не залишилося.
«Короче, заводу «Сокіл» уже немає, все. Залишилася одна будівля. Усередині все точково розбомбили, нічого не залишилося. Прилетіло 5 снарядів», – повідомили місцеві жителі.
Нагадаємо, уночі в тимчасово окупованому Мелітополі було знищено одну з потужних військових баз окупантів, а також знищено будівлю, у якій велася підготовка до псевдореферендуму.
Повідомлялося також, що 25 серпня у Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів.
Мер Мелітополя Іван Федоров також раніше повідомив, що окупанти намагаються переформатувати «референдум» та хочуть робити це в рамках соціологічного опитування з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки.
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