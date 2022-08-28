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Знищено велику військову базу окупантів: подробиці нічних вибухів у Мелітополі

Надія Клочко
glavcom.ua
Знищено велику військову базу окупантів: подробиці нічних вибухів у Мелітополі
28 серпня вночі прогриміли вибухи у Мелітополі та селищі Мирне
фото з відкритих джерел

Вибухи у Мелітополі прогриміли сьогодні близько першої години ночі

Уночі в тимчасово окупованому Мелітополі було знищено одну з потужних військових баз окупантів, а також знищено будівлю, у якій велася підготовка до псевдореферендуму. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Вночі вибухи стались в селищі Мирному Мелітопольського району. Зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму», – сказав він.

За словами міського голови, в Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на території заводу «Автокольорлит».

«Зовсім скоро ми розраховуємо, що буде «жест доброї волі» – відхід з нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Бо протягом трьох тижнів щодня у них щось трапляється. Очевидно, курити вони розучилися», – сказав Федоров.

Федоров також пообіцяв згодом надати детальнішу інформацію про втрати ворога.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 28 серпня, вночі у тимчасово окупованому Мелітополі і селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області пролунали вибухи. Жителі усіх районів Мелітополя чули гучні вибухи близько першої години ночі. 

Повідомлялося також, що 25 серпня у Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів.

Мер Мелітополя Іван Федоров також раніше повідомив, що окупанти намагаються переформатувати «референдум» та хочуть робити це в рамках соціологічного опитування з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки.

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Теги: окупанти війна Запорізька область Іван Федоров Мелітополь

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