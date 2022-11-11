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Відключення електроенергії: Держенергонагляд перевірить дотримання графіків

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Відключення електроенергії: Держенергонагляд перевірить дотримання графіків
Відключення потрібні для стабілізації енергосистеми у випадку дефіциту потужності 
фото з відкритих джерел

Через скарги українців та бізнесу є потреба проінспектувати застосування графіків погодинного відключення

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів оператори систем розподілу (ОСР) застосовують графіки погодинного відключення електроенергії. Попри те, що Міненерго, НЕК «Укренерго» спільно з ОСР та місцевими органами влади наприкінці жовтня оптимізували графіки відключення, продовжуються скарги побутових споживачів та бізнесу щодо недотримання операторами систем розподілу графіків, оприлюднених на офіційних вебсайтах ОСР. Про це інформує Міненерго.

«Ми просимо громадян з розумінням поставитись до тимчасових відключень світла, які стали наслідком безпрецедентних атак Росії на українську енергосистему. Постраждало близько 40% енергетичної інфраструктури, саме тому мусимо зменшити навантаження на енергосистему, особливо в години пік. Водночас дуже важливо, щоб графіки відключень були складені справедливо і максимально чітко виконувались, адже це необхідно громадянам для планування робочих задач, хатніх справ, навчання дітей. Бізнес також потребує планування роботи в залежності від графіків електропостачання. Тому Міненерго ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості», – заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі. 

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила публікувати інформацію, де саме відбуваються аварійні відключення електроенергії. Цю інформацію перестали публікувати з початком війни. 

До слова, відключення електроенергії у Києві сьогодні, 11 листопада, відбуватиметься не за графіком. Адже вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України, тож потрібно економити. 

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Теги: бізнес Міненерго навчання Укренерго

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