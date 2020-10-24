Відсьогодні ДСНС переведена на посилений режим несення служби



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З 9 години 24 жовтня органи управління і підрозділи ДСНС України переведені на посилений режим несення служби

В системі ДСНС приведено в готовність понад 42 тис. осіб та більш як 3 тис. одиниць пожежної й аварійно-рятувальної техніки

Відсьогодні органи управління та формування Державної служби з надзвичайних ситуацій переведені на посилений режим несення служби. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«З метою підвищення готовності органів та підрозділів ДСНС до дій за призначенням у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, задіяних до проведення 25 жовтня виборів до місцевих рад України, з 9 год. 24 жовтня по 21 год. 27 жовтня органи управління і підрозділи ДСНС України переведені на посилений режим несення служби», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події, в системі ДСНС приведено в готовність понад 42 тис. осіб, близько 3 тис. 800 одиниць пожежної й аварійно-рятувальної техніки та 12 повітряних суден.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook не буде блокувати рекламу в «день тиші». Соцмережа блокуватиме політичну рекламу за тиждень до виборів лише у США.

Як повідомлялося, у день виборів ДБР працюватиме в особливому режимі.

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