  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Відсьогодні ДСНС переведена на посилений режим несення служби

    • Розсилка
    <p>З&nbsp;9&nbsp;години 24&nbsp;жовтня органи управління і&nbsp;підрозділи ДСНС України переведені на&nbsp;посилений режим несення служби</p> - Відсьогодні ДСНС переведена на посилений режим несення служби

    З 9 години 24 жовтня органи управління і підрозділи ДСНС України переведені на посилений режим несення служби

    В системі ДСНС приведено в готовність понад 42 тис. осіб та більш як 3 тис. одиниць пожежної й аварійно-рятувальної техніки

    Відсьогодні органи управління та формування Державної служби з надзвичайних ситуацій переведені на посилений режим несення служби. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «З метою підвищення готовності органів та підрозділів ДСНС до дій за призначенням у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, задіяних до проведення 25 жовтня виборів до місцевих рад України, з 9 год. 24 жовтня по 21 год. 27 жовтня органи управління і підрозділи ДСНС України переведені на посилений режим несення служби», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події, в системі ДСНС приведено в готовність понад 42 тис. осіб, близько 3 тис. 800 одиниць пожежної й аварійно-рятувальної техніки та 12 повітряних суден.

    Нагадаємо, соціальна мережа Facebook не буде блокувати рекламу в «день тиші». Соцмережа блокуватиме політичну рекламу за тиждень до виборів лише у США.

    Як повідомлялося, у день виборів ДБР працюватиме в особливому режимі.

    Читайте також:
    День тиші перед місцевими виборами: що заборонено та штрафи
    вибори ДСНС надзвичайні ситуації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies