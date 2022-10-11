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Віялові відключення триватимуть кілька днів – Укренерго

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Віялові відключення триватимуть кілька днів – Укренерго
Ремонт пошкодженої окупантами електромережі триватиме кілька днів
фото з відкритих джерел

Українським ремонтним бригадам потрібно кілька днів, щоб відновити пошкоджену окупантами електромережу

Віялові відключення електрики в Україні триватимуть кілька днів. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі всеукраїнського телемарафону новин.
 
«Сьогодні і, можливо, за кілька наступних днів все ж таки знадобиться додаткове обмеження споживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють 24/7, відновити електромережу і якнайшвидше забезпечити надійне електропостачання», – пояснив він.
 
За його словами, це – контрольовані обмеження споживання і тимчасові. Кудрицький додав, що вони можуть займати «кілька годин, не більше».
 
Нагадаємо, у Києві та області через пошкодження критичної інфраструктури вводять графіки віялових відключень електроенергії.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України  було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: влада міністр окупанти росія росіяни Укренерго

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