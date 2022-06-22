Виїзд із Херсона відкритий лише в одному напрямку, – місцева влада

Херсонці можуть виїхати на вільну від окупантів територію України тільки через Василівку

Херсонці ламають концепцію окупантів про «щасливе життя у звільненому місті»

Жителі Херсона не можуть виїхати із захопленого окупантами міста у напрямку Миколаєва та Одеси. Про це розповів у інтерв’ю перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За словами Соболевського, виїзд на вільну українську територію з Херсона можливий лише одному напрямку – через Василівку до Запоріжжя.

Виїзд у василівському напрямку пов’язаний із численними труднощами. По-перше, коридор для виїзду відкритий лише три години на добу – з 17:00 до 20:00, за цей час окупанти пропускають лише близько 130 автомобілів щодня.

Крім того, під час дороги до Василівки херсонці мають проїхати більш ніж 30 рашистських блокпостів. На частині блокпостів обов’язковою є перевірка документів, після чого частина людей може бути затримана чи «просто зникає».

Таким чином, шлях від Херсона до Василівки, за якою починається вільна територія України, займає кілька днів. Але, зазначив Соболевський, «люди виїжджають навіть попри те, що іноді доводиться по чотири доби ночувати в машині. У полі, з дітьми, коли будь-якої миті може «прилетіти».

Нагадаємо, у другій половині травня в Херсоні залишалося трохи більше половини жителів, порівняно із довоєнною кількістю населення міста.

А 18 червня голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав мешканців Херсонщини виїхати з області, що «полегшить роботу Збройним силам України» під час звільнення територій.