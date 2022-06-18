Херсонщину будуть звільняти: жителів закликають виїхати з області

Жителів Херсонщини закликають поїхати, щоб було легше працювати ЗСУ

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав мешканців Херсонщини виїхати з області, що «полегшить роботу Збройним силам України» під час звільнення територій. Про це Самойленко заявив в інтерв'ю порталу Укрінформ.

«Так, я сам виступав із таким закликом покинути території. Для чого він? Збройні сили України повинні мати плацдарм для діяльності», – сказав Самойленко.

За словами голови облради, всі «бачили, якою була агонія окупантів перед виходом з Бучі та Ірпеня, або як росіяни «звільняли» Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто».

На думку Олександра Самойленка, для Херсона такий варіант звільнення є неприйнятним, тому цього важливо уникнути.

«Що стосується виїзду через Крим, то я вважаю: якщо людина рятує своє життя і свою сім'ю, то нехай їде. На моє переконання, з морального погляду ми не маємо права їх засуджувати. Як я не засуджую жодну людину, яка залишається і чекає на звільнення», – сказав Голова Херсонської обласної ради.

Він додав, що головне – зберегти максимальну кількість херсонців і полегшити роботу ЗСУ.

Нагадаємо, Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». За його словами, багато жителів Херсона мають зброю і чекають сигналу до дій.