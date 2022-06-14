Вуличні музиканти в окупованому Херсоні співають українські пісні (відео)

Українці чинять опір загарбникам у будь-який спосіб

Всі вуличні музиканти в Херсоні з початку окупації співають виключно українські пісні.

Мешканець окупованого міста зняв кілька відео, на яких показав, що не дивлячись на присутність загарбників, українці продовжують просувати власну культуру.

На одному відео музикант грає мелодію гурту Казка «Плакала», а на іншому співачка виконала пісню «Люди» гурту Бумбокс.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Вони просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського.

Президент Володимир Зеленський також поінформував, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Також, за його словами, є певні успіхи в Запорізькій області.

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута також розповів, де його застав початок війни, та чому стрімке вторгнення росіян не зустріло належного опору.