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Військові ЗСУ розповіли, чи справді Bradley ефективні на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військові ЗСУ розповіли, чи справді Bradley ефективні на фронті
Броньована машина дозволяє нашим захисникам працювати безпечно на передових позиціях
фото з відкритих джерел

Гармата Bradley стріляє двома видами набоїв – фугасними та бронебійними

Російські військові, які чують наближення броньованої машини М2 Bradley, просто розбігаються. Про це «РБК-Україна» розповів командир бойової машини «Курт».

«Якось ми виїжджали на відбиття штурму, там було близько десяти чоловік. Почувши Bradley, вони почали розбігатись, але марно: на відстані 150-200 метрів ми відкрили по ним вогонь. Хтось втік, а хтось не встиг», – каже військовий.

За його словами, російську техніку не можна навіть порівнювати з цією броньованою машиною. У загарбників є на озброєнні БМП- З, але ця техніка старого радянського зразка на полі бою програє західній.

«Поїхати «насипати», щоб вони тікали з повними кишенями уламків», – розповідає оператор-навідник «Румин».

Як зазначають військові, часто екіпаж допомагає медикам забирати поранених з поля бою. Але виїжджати на передову потрібно постійно, адже росіяни «лізуть» безупинно, попри те, що поле бою вже всіяне тілами окупантів.

«Взвод піхоти наступає, ми виїжджаємо, бо розуміємо, що там наші хлопці. І ми одразу 5 хвилин й там! «Насипали», відстрілялися, поїхали, зарядилися. Буває таке, що по 3-4 рази на день ми виїжджаємо відпрацювати свій сектор. За один виїзд можемо цілий взвод покласти», – каже співрозмовник.

Гармата Bradley стріляє двома видами набоїв – фугасними та бронебійними. Все переключається за допомогою тумблера і використовується в залежності від цілі. Крім того, на озброєнні у нього є кулемет з набоями, які самі детонують.

Броньована машина М2 дозволяє нашим захисникам працювати безпечно на передових позиціях. Виїжджаючи на позиції вони не бояться мінометних обстрілів спокійно відпрацьовують свої задачі. Навіть при прямому влучанні весь екіпаж може залишитись живими.

«Ми дуже задоволені технікою. І хочемо виїжджати і гнати їх аж за Кубань», – наголосив один із бійців.

Раніше танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди». 

Нагадаємо, The New York Times писала, що за останні два місяці Україна втратила п’ять танків Abrams із 31, які США відправили восени минулого року.

Високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що за останні два місяці російські війська вразили п’ять із 31 M1 Abrams американського виробництва. Австрійський військовий інструктор полковник Маркус Рейснер, який стежить за тим, як західна зброя використовується в Україні, розповів, що ще три танки були помірно пошкоджені на початку цього року.

Як повідомлялося, Збройні сили України планували використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій. 

Читайте також: M1 Abrams – правильний танк для України
Теги: машини військові Україна чоловік росіяни зброя чиновник танки полковник

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