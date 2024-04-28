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Військовий аналітик пяснив, чому ЗСУ змушені відходити з позицій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військовий аналітик пяснив, чому ЗСУ змушені відходити з позицій
На захід від Авдіївки просідає лінія оборони
фото з відкритих джерел

Попович пояснив, що відбувається на Покровському напрямку, зокрема поблизу населеного пункту Очеретине

На захід від Авдіївки на Донеччині на лінії оборони спостерігаються проблеми через цілий комплекс факторів: не побудовану заздалегідь фортифікацію, нестачу боєприпасів, людей, перевагу РФ у повітрі. Усе разом грає свою роль у тому, що поступово українська армія відходить з позицій. Військовий оглядач Денис Попович сказав про це в ефірі Radio NV.

Попович також пояснив, що відбувається на Покровському напрямку, зокрема поблизу населеного пункту Очеретине.

«На захід від Авдіївки просідає трошки лінія оборони. Там комплекс (факторів, – ред.), які це спричиняють. Не лише те, що не побудували заздалегідь фортифікацію, там і нестача боєприпасів, людей, перевага (Росії, – ред) у повітрі. Усе разом грає свою роль у тому, що поступово українська армія відходить з позицій», – повідомив Попович.

За його словами, інформація DeepState про те, що росіяни захопили розташоване на південь від Очеретиного село Бердичі, не підтверджена Генеральним штабом, проте ці дані не можна ігнорувати.

«Відповідно, ситуація ускладнюється на Покровському напрямку... Варто визнати, що розрахунок ворога на те, що його наступ буде успішним у ситуації, коли боєприпасів нам не вистачає, справдився. І якби зараз не було перспективи, що ми ці боєприпаси отримаємо від США, у ситуації, коли була на паузі (допомога, – ред.), зволікання з постачанням, було б зовсім сумно», – пояснив він.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський визнав, що ситуація на фронті загострилась.

Нагадаємо, аналітики ISW прогнозують, що Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці і зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Le Figaro з посиланням на французького чиновника писало, що Україна обіцяє в наступному році розпочати новий контрнаступ. Для цього українська влада просить міжнародних партнерів «допомогти протриматися на війні у 2024 році».

До слова, раніше президент Володимир Зеленський припустив, що великий контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку. 

Читайте також: «Так, ми маємо план контрнаступу». Інтерв'ю президента Зеленського Bild
Теги: армія боєприпаси Денис Попов наступ росіяни

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