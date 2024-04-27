Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»

Головний сержант роти Ігор Ігнатенко пояснив, чому німецькі танки не змінили хід війни

Рік тому Німеччина передала Україні свої легендарні танки. Танкіст, головний сержант роти Ігор Ігнатенко розповів, чи виправдали сподівання ці броньовані бойові машини. В інтерв’ю Наталі Островській військовий відповів, чи змінили «Леопарди» хід війни.

«Немає такої зброї, яка може змінити хід війни. Бо закони фізики, мабуть, це єдині закони, які працюють. На кожну дію є рівносильна протидія. Тобто на «Леопарди», на «Челенжери», на «Абрамси» – на все є протидія. Це просто добрий засіб ураження, вогневий засіб. До якогось там надприродного ефекту воно не призвело. Що там всі очікували, що зараз на поле вийдуть «Леопарди» і все – до Криму за три дні дійдем…», – розповів танкіст.

Нагадаємо, The New York Times писала, що за останні два місяці Україна втратила п’ять танків Abrams із 31, які США відправили восени минулого року.

Високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що за останні два місяці російські війська вразили п’ять із 31 M1 Abrams американського виробництва. Австрійський військовий інструктор полковник Маркус Рейснер, який стежить за тим, як західна зброя використовується в Україні, розповів, що ще три танки були помірно пошкоджені на початку цього року.

Як повідомлялося, Збройні сили України планували використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій.